Trump’a ağır darbe

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu elde ederek Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından önemli bir seçim yenilgisine imza attı. Yeni Kongre’de Yunan kökenli 7 siyasetçinin görev yapacak olması ise Yunan-Amerikan toplumunda dikkat çekti.

ABD’de milyonlarca seçmenin katıldığı 3 Kasım ara seçimlerinin sonuçları, Washington’daki siyasi dengeleri değiştirdi. Demokratlar, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde ve 100 sandalyeli Senato’da çoğunluğu kazanarak Kongre’nin kontrolünü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri de Yunan asıllı Amerikalı siyasetçilerin Kongre’deki temsili oldu. Yeni dönemde Yunan kökenli 7 isim ABD Kongresi’nde görev yapacak. Bunlardan altısı Temsilciler Meclisi'nde, biri ise Senato'da yer alacak.

Temsilciler Meclisi'ne seçilen altı isimden dördü Cumhuriyetçi, ikisi Demokrat Partili. Cumhuriyetçiler Nicole Malliotakis, Gus Bilirakis, Mike Haridopolos ve Jimmy Patronis yeniden seçilirken, Demokratlar Dina Titus ve Maggie Goodlander da koltuklarını korudu.

Pappas Senato'ya girdi, tarihe geçti

Seçimlerin Yunan-Amerikan toplumu açısından en önemli sonuçlarından biri, Demokrat Chris Pappas'ın New Hampshire'da Cumhuriyetçi John Sununu'yu mağlup ederek Senato'ya seçilmesi oldu.

Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçen Pappas, 2013'ten bu yana Senato'da görev yapacak ilk Yunan asıllı Amerikalı siyasetçi olacak. Pappas ayrıca ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk açık eşcinsel erkek olarak da kayıtlara geçti.

Zafer konuşmasını eşi Vann Bentley ile birlikte yapan Pappas, büyük şirketlerin ve milyarderlerin Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine karşı mücadele edeceğini söyledi.

Florida'dan üç yunan asıllı cumhuriyetçi

Temsilciler Meclisi'nde yeniden seçilen dört Yunan asıllı Cumhuriyetçiden üçü Florida eyaletini temsil ediyor.

Florida'nın 1. Kongre Bölgesi'nde yarışan Jimmy Patronis, oyların yüzde 62,2'sini alarak seçimi kazandı. Demokrat rakibi Gay Valimont yüzde 36, bağımsız aday Tyler Davis ise yüzde 1,8 oy aldı.

Nisan 2025'te Matt Gaetz'in yerine yapılan özel seçimle Kongre'ye giren Patronis, böylece ilk tam iki yıllık görev süresini de garantilemiş oldu. Patronis, Kongre üyeliğinden önce 2017-2025 yılları arasında Florida'nın baş mali sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Florida'nın 12. Kongre Bölgesi'nde yarışan Gus Bilirakis de yeniden seçilerek Kongre'deki görevini sürdürme hakkı kazandı. Ocak 2007'den bu yana Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Bilirakis, eski Kongre Üyesi Michael Bilirakis'in oğlu. Yunanistan ve Kıbrıs ile ilgili konularda aktif çalışmalar yürüten siyasetçi, Yunan-Amerikan toplumuyla yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Florida'nın 8. Kongre Bölgesi'nde yarışan Mike Haridopolos da ikinci dönem için seçildi. İlk kez 2024 yılında Kongre'ye giren Haridopolos, daha önce Florida eyalet yasama organının her iki kanadında görev yaptı ve 2010-2012 yılları arasında eyalet Senatosu başkanlığını yürüttü.

Mallıotakİs New York'ta dördüncü kez kazandı

New York'un 11. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis de üst üste dördüncü kez seçildi.

Yunan kökenli Demokrat siyasetçilerden Maggie Goodlander, New Hampshire'ın 2. Kongre Bölgesi'nde ikinci kez seçildi.

Nevada'nın 1. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Dina Titus da yeniden seçilerek Temsilciler Meclisi'ndeki görevini korudu.