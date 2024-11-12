Merit Park Hotel ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde gerçekleşen 11. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük bir heyecan ve coşku yarattı. KKTC’nin en prestijli otellerinden biri olan Merit Park’ta düzenlenen bu dev organizasyon, uluslararası arenada tavla tutkunlarının bir araya geldiği, modern tavlanın en büyük buluşması olarak tanımlanıyor. Turnuvaya katılan tavla meraklıları ve profesyonel oyuncular, bir yandan rekabetin keyfini çıkarırken diğer yandan Merit Park Hotel’in sunduğu lüks ve konfor olanaklarından faydalandılar. Organizasyonun en önemli amaçlarından biri olan misafir memnuniyeti, tüm katılımcılardan tam not alarak bir kez daha başarıya ulaştı.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu’nun yürütümünde gerçekleşen turnuva, dünya genelinden 43 ülkeden oyuncuların katılımıyla oldukça geniş çaplı bir etkinliğe dönüştü. Ana kategoride 200 oyuncu olmak üzere toplamda 339 tavla sever, yeteneklerini ve stratejik becerilerini sergiledi. Etkinliğe katılan ülkeler arasında Afganistan, Arjantin, Ermenistan, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya, Sealand Prensliği, Slovenya, İsveç, İsviçre, KKTC, Türkiye, İngiltere, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ülkeleri yer aldı.

10 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen şampiyona finalinde, iran’dan Ahmad Dehyadegary, Bulgar rakibi Milen Angelov’u mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Dehyadegary 25 bin Euro’luk büyük ödülün sahibi olurken, finale kalan Angelov ise 16 bin Euro ödül ile turnuvayı tamamladı. Şampiyonanın ödül havuzunda toplanan toplam 306 bin 300 Euro, dereceye giren oyuncular arasında paylaştırıldı ve bu ödüller oyunculara finansal bir motivasyon kaynağı sunmanın yanı sıra uluslararası arenada tanınırlık kazanmalarına da katkı sağladı.

“Wetgammon” su altı tavla müsabakası yoğun ilgi gördü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da turnuvanın en renkli etkinliklerinden biri, su altı tavla müsabakası olan “Wetgammon” oldu. Bu özel mücadelede, katılımcılar su altına dalış ekipmanları ile inerek özel olarak tasarlanan tavla masalarında yarıştılar. Wetgammon, etkinlik boyunca büyük bir ilgiyle izlendi. Bu sıra dışı müsabaka, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Kıbrıs’ın Tanıtımına Katkı Sağlayan Uluslararası Organizasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve dünya çapında tavla severleri bir araya getiren bu dev organizasyon, KKTC’nin uluslararası tanıtımına da önemli katkılar sağladı. Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona, ülkenin kültürel ve turistik değerlerini tanıtırken, KKTC’nin misafirperverliğini de uluslararası düzeyde gözler önüne serdi.

Ödül töreni ve özel parti ile turnuvaya eğlenceli bir final

Şampiyona sonrasında düzenlenen ödül töreni, kazananlar için unutulmaz bir deneyim sundu. Törenin ardından, turnuvaya katılan oyuncular ve davetliler için özel olarak hazırlanan bir parti düzenlendi. Katılımcılar hem kupa kaldırmanın gururunu yaşadı hem de dostlukların pekiştirildiği, keyifli bir atmosferde stres atma imkanı buldu. Eğlenceli anların yaşandığı bu organizasyon, bir yandan rekabetin getirdiği stresi atarken, bir yandan da tavla sporunun sosyal bağlarını güçlendirdi.

Merit Açık Tavla Şampiyonası, gerek organizasyon kalitesi gerekse uluslararası katılımıyla bir kez daha zirvede yer alarak Kuzey Kıbrıs’ı tavla sporunda küresel bir merkez haline getirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.



