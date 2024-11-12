Çok sayıda sabıkası var

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde gündüz vakti meydana gelen palalı kavgada iki kişiyi yaralayan Mehmet Kılıç, 5 yıl hapse mahkum edildi. Sanık hakkındaki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

Mahkemeye heyeti, sanığın şiddet içerikli birçok sabıkası olduğuna vurgu yaparak, bu durumun kararda etkili olduğunu belirtti.

Kararı okuyan yargıç, Yargıç, olayın Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, sanığın İstanbul Caddesi üzerinde olduğu esnada kavga ettiği M.G.’nin başının arka kısmına 35 santimlik pala ile vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın daha sonra palayı İ.C.’nin yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın bu olayların akabinde M.G.’ye ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına ve 4 bin 400 TL tutarında hasar oluşmasına neden olduğunu ve böylelikle kasti hasar suçunu işlediğini söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek tutuklandığını anlatan yargıç,

İlk ifadesinde kendisine komplo kurulduğunu söylediğini ve “hiçbir şey hatırlamıyorum” dediğini aktardı. Yargıç, sanığın darp ve tecavüz-i alet taşıma suçlarından birçok sabıkası olduğunu belirtti.

Nişanlısını da zorla kaçırdı

Yargıç, sanık hakkındaki “Geceleyin ev açma, zorla insan kaçırma, ciddi darp, mülkte tecavüz, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve telefonda taciz davalarının da bu dava altında değerlendirildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın nişanlısının evine zorla girerek, mülke tecavüz ettiğini, telefonla arayarak tacizde bulunduğunu ve söz konusu suçları işlediğini açıkladı. Sanığın nişanlısının fuhuş yapıldığını düşündüğü evden almak isterken bu suçları işlediğini söylediğini kaydetti. Yargıç, hiç kimsenin başkasının hayatına ve kalacağı yere karışma hakkı olmadığını belirtti.

Sanığın avukatının beyanlarına da değinen yargıç, uyuşturucu kullandığını, düzgün düşünme yetisini kaybettiğini, uyuşturucu ve ilaçlardan dolayı agresif hale geldiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngördüğüne, darp, yaralama ve vahim zarar suçlarının arttığına değinerek, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, sanığı mahkum olduğu davalardan suçlu bulup 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.