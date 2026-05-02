Trump’ı memnun etmedi

İran Devlet Medyası, İran tarafından hazırlanan son teklifin ABD tarafına gönderildiğini bildirdi. Yeni teklifin, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla önceki gün iletildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Trump, “Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde, hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler.” dedi.

“İranlarılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor” diyen Trump, “Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıp saldırmayacağını basına açıklamayacağını söyleyen ABD Başkanı, “Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim.” dedi.

Saldırı seçenekleri

Öte yandan, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırı planlarını sundu.

Askeri hazırlıklarını tamamlayan ABD ordusunun, İran'a "son darbe"nin vurulacağı operasyonu başlatmak için Trump'ın onayını beklediği kaydedildi.

Amerikan Medyası, Pentagon'un olası bir saldırıda yeni hipersonik füzeleri de ilk kez kullanmayı planladığını aktardı.

Hürmüz krizi piyasaları sarstı

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alması, dünya petrol ve gaz arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkiledi.

Aynı zamanda ABD Donanması’nın İran petrol ihracatını engellemesi, enerji fiyatlarını yükseltti ve küresel ekonomik durgunluk endişelerini artırdı.

Brent petrol fiyatı, perşembe günü varil başına 126 dolarla Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra ateşkes teklifinin ardından 109,96 dolara geriledi.

8 Nisan’dan bu yana ateşkes yürürlükte olsa da, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı müzakereye zorlamak için yeni askeri seçenekler hakkında bilgilendirileceği haberleri gerilimi artırdı.

İranlı üst düzey kaynaklar, olası bir ABD saldırısına karşı hava savunmalarının aktif hale getirildiğini ve geniş çaplı bir karşılık planlandığını belirtti.

ABD, uçak gemisini geri çekecek

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürerken, ABD'li yetkililer Amerikan donanmasının bölgedeki varlığını azaltabileceğini iddia etti.

ABD'li bir yetkili Washington Post'a konuşarak ABD'nin bölgedeki uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Orta Doğu'dan ayrılacağını ve dönüş yolculuğuna başlayacağını söyledi.

Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Orta Doğu'dan ayrılıp görevini tamamlayacağını öne sürdü. Normal şartlarda göreve çıkan bir uçak gemisinin maksimum 9 ayda eve dönmesi bekleniyor. Ancak USS Gerald R. Ford'un 10 aydır görevde olmasının askerler arasında da huzursuzluk çıkmasına neden olabileceği öne sürülüyor. Söz konusu uçak gemisinin Mayıs ayının ortalarına doğru Norfolk Limanı'nın bulunduğu Virginia eyaletine varmasının beklendiği ifade edildi.

USS Gerald R. Ford'un ABD'ye dönmesiyle yerine bir başka uçak gemisinin gönderilip gönderilmeyeceği bilinmezken, eve dönüş bazı uzmanlar tarafından ateşkesin bir anlaşmaya dönüşebileceği sinyali olarak yorumlandı.