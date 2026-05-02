Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında 30 Nisan’da düzenlediği Bilim Şenliği ile bilim, merak ve eğlenceyi bir araya getirdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okul müdürü Erdoğan Keskindağ, davetli okul müdürleri, öğrenciler ve misafir öğrenciler katıldı.

Okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergileyerek hem bilgilerini paylaştı hem de üretim süreçlerini katılımcılarla buluşturdu.

Etkinlikte öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı deneyler ve projeler büyük ilgi gördü. Bilimsel merakın ön planda olduğu şenlikte, öğrencilerin araştırma yapma, üretme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlandı. Sergilenen çalışmalar, öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneğini güçlendirirken aynı zamanda özgüven kazanmalarına da katkı sundu.

Şenliğe Doğu Akdeniz Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Aydın Üniversitesi’nden akademisyenler de katılarak etkinliğe bilimsel destek verdi. Akademisyenler öğrencilerin projelerini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Bilim Şenliği’nin sunuculuğunu fizik öğretmeni Osman Reis üstlenirken, organizasyonda görev alan müdür muavini Aysun Uzun ile matematik, fizik, biyoloji, kimya ve bilgisayar öğretmenleri ile folklor ekibinden sorumlu öğretmenlerin katkı sağladığı belirtildi.

Erhürman, öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, doğa ve bilim odaklı projelerin ön plana çıktığı şenlikte öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.