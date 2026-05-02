Önemli isimler konuşma yapacak

Kıbrıs’ın jeopolitik öneminin giderek arttığı ve Ortadoğu’daki gelişmelerin bölgesel dengeleri hızla etkilediği bir dönemde, dikkat çeken bir panel düzenleniyor. Akademi, medya ve sivil toplumdan önemli isimleri bir araya getirecek etkinlikte, Kıbrıs’ın geleceği çok boyutlu şekilde masaya yatırılacak.

EUROPolitika (Avrupa Politikaları Risk Analizi ve Araştırmaları Derneği), Liberal Demokrasi Hareketi ve Merit Royal Diamond Hotel’in ana sponsorluğunda organize edilen “Bölgesel Türbülans Çağında Kıbrıs: Ortadoğu Gelişmeleri ve Güney Kıbrıs’ta Seçim Gündemi” başlıklı panel, bölgedeki güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacak.

Panel, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ile 17.30 arasında, Girne’nin Alsancak bölgesinde bulunan Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Sözen, Dr. İpek Borman, Mete Hatay, Prof. Dr. Nur Köprülü ve Dr. Nikolaos Stelya yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise Dr. Oğuz Ufuk Haksever üstlenecek.

Panel kapsamında ele alınacak başlıklar da netlik kazandı. Prof. Dr. Nur Köprülü, Ortadoğu’daki gelişmeler ve bu gelişmelerin bölgeye yansımalarını değerlendirecek. Prof. Dr. Ahmet Sözen, Ortadoğu’daki gelişmelerin Kıbrıs sorununa etkilerini ele alacak. Mete Hatay, Ortadoğu’daki gelişmeler ışığında Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki ilişkileri analiz edecek. Dr. İpek Borman, Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs’taki seçim gündemini değerlendirecek. Dr. Nikolaos Stelya ise Güney Kıbrıs seçimlerindeki gelişmeler ve seçim sonrası sürece ilişkin öngörülerini paylaşacak.

Organizatörler, bölgesel türbülansın hız kazandığı bu süreçte Kıbrıs’taki tüm kesimleri panele davet etti. Panelin herkese açık ve ücretsiz olduğu belirtilirken, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği ifade edildi.

Panele katılım için kayıt yapılması gerektiği, başvuruların [email protected] adresi üzerinden alınacağı bildirildi. Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere ise EUROPolitika dergisinin resmi internet sitesi olan www.europolitika.com adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.