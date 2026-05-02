Erhürman çifti de izledi

Cumhurbaşkanlığı'nda Dünya Sanat Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinliğine katıldı. Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı, Kültür Sanat Çalışma Biriminin faaliyetleri ve gelecekte planlanan programlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Koordinatörü Mustafa Kofalı’nın, CSO’nun tarihi ve gelecek faaliyetleriyle ilgili sunum yaptığı etkinlikte CSO yaylı Quartet müzik dinletisi sunuldu.

Sanatçı Rüya Taner’in solo piyano dinletisiyle devam eden etkinlikte, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konseri ve gösterisi gerçekleştirildi.

Çocuklarımız ve sanat için buradayız

Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmasına, “Çocuklarımız ve sanat için buradayız” sözleriyle başladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı görevine başladıktan kısa bir süre sonra, daha önce hizmet veren Cumhurbaşkanlığı eski binasının müze, kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı eski binasını, geçmişine ve tarihine yakışır bir şekilde, görev yapan Cumhurbaşkanlarını da anmaya hizmet edecek bir müze, bahçesiyle birlikte kültür ve sanat merkezi haline getirme düşüncemiz var. Oranın ambiyansı ve tarihi son derece müsaittir. Bugün bu düşüncenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.” diyen Erhürman, projenin tamamlandığı, kültür ve sanat etkinliklerinin başladığı günlerin müjdesini verme temennisinde bulundu.

Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı’ya etkinlikte gösterilen videonun hazırlanmasında ve Dünya Sanat Günü Etkinliği’nin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür eden Erhürman, gençlerin önünün açılması ve gençlere fırsat verilmesi durumunda neler başarabileceklerinin örnekleri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nın kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğini belirten Erhürman, faaliyetlerin Cumhurbaşkanlığı’nda paylaşılacağını kaydetti.



