Tüm taraflara çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların yıl ortasına kadar kalkmaması durumunda 45 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, tüm taraflara boğazın açılması çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın üçüncü ayına girdiğini belirten Guterres, "Kırılgan bir ateşkese rağmen, sonuçlar her geçen saat daha da kötüleşiyor. Hürmüz Boğazı bölgesindeki seyrüsefer haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı bölgesindeki mevcut durumun "küresel ekonomiyi boğduğunu" belirterek, bunun acısının uzun süreceğini ve bedelini tüm insanlığın ödeyeceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılması durumunda bile tedarik zincirlerinin toparlanmasının aylar süreceğine dikkati çeken Guterres, bu durumun fiyatları yükselteceğini ve küresel ekonomik büyümeyi düşüreceğini vurguladı.

Guterres, boğazdaki aksaklığın yıl ortasına kadar devam etmesi durumunda ise 32 milyon insanın yoksulluğa itileceğini, gübre tedarikinin azalması nedeniyle mahsul verimi düşeceğinden dünyada 45 milyon insanın daha aşırı açlıkla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların yıl sonuna kadar sürmesi senaryosuna ilişkin ise Guterres, "Enflasyon yüzde 6'yı aşar. Büyüme yüzde 2'ye düşer. Özellikle dünyanın en savunmasız nüfusları arasında büyük acılar baş gösterir ve küresel bir durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bu da insanlar, ekonomi, siyasi ve sosyal istikrar üzerinde dramatik etkiler yaratır." diye konuştu.

Tüm gemilerin geçmesine izin verin

Taraflara mesajının açık olduğunu aktaran Guterres, "Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Kararı'nda teyit edildiği gibi, seyrüsefer hakları ve özgürlükleri derhal geri verilmelidir. Boğazı açın. Tüm gemilerin geçmesine izin verin. Küresel ekonominin yeniden nefes almasına izin verin." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin mevcut krizin etkisini azaltmak için çalıştığını belirten Guterres, "Bizi uçurumun kenarından geri çekecek çözümler ve barışa giden yolu açabilecek önlemler için şimdi diyalog zamanı. Dünya bekliyor." ifadesini kullandı.

