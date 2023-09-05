Uzlaşı arayışı 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke lideri tahıl koridoru anlaşması konusundaki görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geldi.

Görüşmesi sonrası yapılan iki lider kameraların karşısına geçti ve ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Karadeniz Girişimi’nin yürürlüğe aldığı tahıl anlaşmasının yoksul ülkeler için nefes borusu olduğuna işaret ederek, “Rusya’nın girişimin yeniden başlatılması konusundaki talepleri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostumla da samimiyetle görüşmemizde paylaştık.” dedi. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı öneri paketinden sonuç alınacağına inandığını belirten Erdoğan, “Türkiye olarak beklentileri kısa sürede karşılayacak bir çözüme kavuşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Devam eden çatışmaların bir an önce kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız” dedi. Erdoğan, Putin ile Suriye, Güney Kafkasya, Libya ve Afrika’daki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini ifade etti.

Batı bizi dolandırdı

Tahıl koridorunun görüşmede ele alındığını belirten Putin ise anlaşmanın iptal olmasının küresel gıda pazarını çok etkilemediğini ifade etti. Putin, “Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Yeni anlaşma için Rusya’ya yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Ben bunu sayın Erdoğan’a açıkça söyledim” dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı. 17 Temmuz 2023’de ise, Rusya talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymadı.

Putin, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken tahıl koridoru anlaşması için “Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz” dedi.

