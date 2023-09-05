Suna ERDEN

Mali sorunlar, kesintiler, yakıt krizi gibi birçok konuyla sık sık gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) şimdide münhalsiz ve şaibeli personel aldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Kuruma, 63’ü sınavsız 146 kişinin istihdam edildiği belirtilirken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyelerinden Yusuf Avcıoğlu, ilginç iddialarda bulundu. Avcıoğlu, işe alınan 5 kişinin yönetim kurulu üyelerinin yakınları olduğunu savunurken, Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, eleştirilere cevap verdi. Kurumun personele ihtiyacı olduğu için alım yaptıklarını belirten Aydın, “Ne hırsız aldık ne de yolsuz” dedi. Dalman Aydın, “kuruma istihdam edilenlerden 5’inin yönetim kurulu üyelerinin akrabası olup olmadığına” dair soruya ise “Yönetim kurulu üyelerinden birinin oğlu sınavı kazandı ve istihdam edildi. Diğer bir yönetim kurulu üyesinin damadı ise sınavsız geçici işçi statüsünde işe alındı” şeklinde cevapladı.

Kriz nasıl başladı

Kıb-Tek, personel alımı için 31 Ağustos 2023 tarihinde çoktan seçmeli sınav gerçekleştirdi. 1 Eylül tarihinde ise sözlü mülakat yapıldı.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bazı iddialara da ortaya atıldı. 30 sorudan oluşan yazılı sınavda her sorunun puan değeri 33.3 olduğundan toplamda çıkan sonucun tam sayı olamaması gerekirken, sınava katılan bazı kişilerin yazılı sınav sonucunun tam puan olduğu öne sürüldü. Bu iddia şaibe söylentilerini de beraberinde getirdi.

Sınavın şaibeli olduğu ileri sürülürken, bir başka iddia da Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyelerinden Yusuf Avcıoğlu’ndan geldi.

Avcıoğlu: Kıb-Tek artık bir aile şirketi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcıoğlu, Kıb-Tek’in artık bir aile şirketi olduğunu savundu ve şunları kaydetti:

“Bir Yönetim Kurulu Üyesinin oğlu ve gelini,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin oğlu,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin damadı,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin nişanlısı,

Emekliliğine 10 yıl kalmış gençler (!) ve daha nicesi...

Aranan şartlar mı?

UBP- DP -YDP Üyesi olmak veya bu partilerin üyelerinden oluşan ailelere mensup olmak.”

Aydın: İhtiyaç vardı, aldık

Eleştirileri yanıtlayan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise personel alımında usulsüzlük olmadığını söyledi. Sınavlara El-Sen üyelerinin de gözlemci olarak katıldığını ifade eden Aydın şunları dile getirdi:

“Kurumda daha önce 800 olan personel sayısı 500’e düştü. Bizim 300 elemana ihtiyacımız vardı ancak 146kişi aldık. Bu kişileri alırken, usul neyse onu uyguladık. Sınava sendika üyeleri de gözlemci olarak katıldı ve alım yapılırken yine sendikayla istişare edildi. Alınan 146 kişiden 63’ü geçici işçi statüsünde istihdam edildi. Geçici işçi statüsünde olanlar zaten sınava tabi tutulmuyor. Diğerleri de sınavı kazananlardan alındı. Mühendis, kaynakçı, teknisyen, mali işlerde çalışacak personel gibi ihtiyaç olan birçok alana istihdam yapıldı. Ne hırsız alındı ne de yolsuz.”

Ortaya atılan iddiaların ya sınavı geçemeyenler ya Kıb-Tek’in iyi olmasını istemeyenler ya da art niyetli insanlardan oluştuğunu ifade eden Aydın şöyle devam etti:

“Herkesi işe almak mümkün değil. Ya işe giremeyenler ya kurumu sevmeyenler ya da art niyetli insanların siyasi amaçla ortaya attığı yalan yanlış iddialar bunlar. Biz kurumu yaşatmak için çalışıyoruz. Personel alınması gerekiyordu aldık. Jeneratör ihalesine de çıktık. Tek hedefimiz kurumu ileri taşımaktır.”

Birinin oğlu, birinin damadı

Dalman Aydın, “kuruma istihdam edilenlerden 5’inin yönetim kurulu üyelerinin akrabası olup olmadığına” dair soruya ise şu yanıtı verdi:

“Yönetim kurulu üyelerinden birinin oğlu sınavı kazandı ve istihdam edildi. Diğer bir yönetim kurulu üyesinin damadı ise sınavsız geçici işçi statüsünde işe alındı.”

Aydın, kuruma yönelik kötü eleştirilere kulak tıkayarak, hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023, 09:49