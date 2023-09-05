Cinayet davası sürüyor

Suna ERDEN

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçan ancak kısa bir süre sonra yakalanarak, KKTC makamlarına teslim edilen Sefer Buğra Altundağ hakkındaki “askeri yasak bölgeyi ihlal” davası dün karara bağlandı.

Lefkoşa’da oturum yapan Askeri Mahkemede yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Hüküm giyen sanık hakkındaki cinayet davası sürerken, bugün ağır ceza mahkemesine havale edileceği öğrenildi.

Başka bir suçtan dolayı kaçtı

Askeri Mahkemeyi oluşturan heyet, sanığın işlediği iddia edilen başka bir suçla ilgili yürütülen soruşturmadan kaçmak için askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini, bu durumun suçun vahametini arttırdığını söyledi. Heyet, sanığın KKTC polisine teslim edildikten sonra gönüllü ifade verip, Güney Kıbrıs’a nereden ve nasıl kaçtığını anlattığını kaydetti. Heyet, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarının giderek, arttığını belirterek, güvenlik güçlerinin bu suçları önlemede yetersiz kaldığına vurgu yaptı. Heyet, tüm olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı, askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Davanın geçmişi Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.