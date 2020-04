Vaka sayısı 2 milyona dayandı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 900 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 440 bini geçti. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi. Öte yandan, son 24 saatte İtalya'da 566, İran'da 111, İspanya'da 517, İngiltere'de 717, ABD'de ise bin 508 kişi yaşamını yitirdi. Dünyada yeni tip Coronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 440 binin üzerine çıktı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 440 bin 273 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Covid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 906 bin 892'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 118 bin 490 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 348 bin 129 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD

New York'ta yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. ABD'de Coronavirüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi. Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak 'günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi. Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Covid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Covid-19'a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

Rusya

Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi.

Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi.

Rusya'da bu zaman kadar Coronavirüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.

İran

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

İsrail

İsrail'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 235'e ulaştığını, hastalardan 181’inin durumunun ağır, 1689 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti. Tel Aviv yönetimi, Coronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Fransa’da bir günde 574 ölü

Coronavirüsü salgını nedeniyle Fransa'da son 24 saat içinde 574 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 14 bin 967'ye yükseldi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya’da ölü sayısı 20 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yeni veriler açıklandı. Son 24 saatte ülkede 566 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 20 bin 465'e yükseldi. İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkede ölü sayısı 20 bin sınırını aştı. ABD’nin ardından İtalya, 20 bin sınırını aşan ikinci ülke oldu.

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

İtalyan hükümetin yeni aldığı karara göre, ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresi 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.