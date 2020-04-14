Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ev arkadaşını temizlik yüzünden çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklayan İsmail Er hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı İsmail Er’in 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde, mutfak temizliği konusunda çıkan tartışma sonucunda, ev arkadaşı Hamza Orhan'ı sağ baldır kısmı, sağ ayaküstü ve kuyruk sokumundan bıçakladığını söyledi.

Özdesoy, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.