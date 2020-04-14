Pilli’ye açık çek

7 örgütten oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’ndan bir heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler için teşekkür etti ve sağlık altyapısının yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi adına atılacak her adıma destek olmaya hazır olduğunu bildirdi. Örgütler, halk sağlığı riske atılmadan gereken açılımların yapılmasını istedi.

Yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nun yetkilileri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirlere teşekkür eden platform temsilcileri, ilerleyen süreçte bakanlıkla birlikte hareket etmek istediklerini belirtti ve halk sağlığı riske atılmadan gereken açılımların yapılmasını istedi.

Pilli: Salgının ekonomik boyutu da var

Sağlık Bakanı Ali Pilli de kabulde yaptığı konuşmada, şu ana kadar koronavirüsün ülkede ciddi bir salgın haline dönüşmediğini, bunda hem alınan önlemlerin, hem de halkın uyum sağlamasının büyük payı olduğunu söyledi.

Pilli, “Elbette bu olayın sağlık yanında ekonomik boyutu da var. Biz bunun fazlasıyla farkındayız. Ancak önce halk sağlığı diyoruz ve yolumuzu bu şekilde yürüyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 10:24