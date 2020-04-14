Çoğu yabancı

Suna ERDEN

Bakanlar Kurulu’nun Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yaptığı değişiklikle Merkezi Cezaevi’nde bulunan 110 mahkûm erken tahliye oluyor.

Cezasının 3’te birini çeken 70’i yabancı, 40’ı KKTC vatandaşı 110 mahkûm özgürlüğüne kavuşuyor ancak tahliye ile birlikte başka sorunlar ortaya çıkıyor.

Ülkeden ihraç edilenlerin gönderilemediği, şu anda polis hücrelerinde 17 kişinin bekletildiği öğrenirken, Türkiye ve KKTC İçişleri Bakanlarının konuyu görüşüp, bir sonuca varması bekleniyor.

Pürüz var

Bakanlar Kurulu, 4 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı. Ağır suç işlememiş olan ve cezasının 3’te 1’ini çekenlere erken tahliyenin yolunu açan kararın ardından mahkumlar başvuru yaptı. Değerlendirilen başvurular içerisinde 110 mahkumun şartlara uyduğu tespit edildi.

Cezasının 3’te 1’ini çekip tahliye şansı yakalayan 70’i yabancı, 40’ı KKTC vatandaşı 110 kişi özgürlüğüne kavuşacak.

Ancak cezaevinde yoğunluğun azaltılması için adım atan hükümet, bu kez ihraç sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Yabancı uyrukluların ülkeden gönderilmesi şu anda bir sorun olurken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüşme yapacağı, Türkiye vatandaşlarının deport işlemleri için bir çare arayacağı öğrenildi.

Bu arada haklarında ihraç kararı çıkan 17 kişinin iadelerinin henüz yapılamadığı, polis hücrelerinde bekletildiği öğrenildi.