Posta Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çeklerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.
Paskalya nedeniyle Nisan ayı çekleri Posta Dairesi’ne dün ulaştırıldığı, dağıtımın 17 Nisan 2020 Cuma gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Çeklerini alamayan vatandaşların Posta Dairesi Lefkoşa Merkez Şubesine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00-12.00 arası 0392 228 59 82 (Dahili-13) numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.
Söz konusu uygulamanın, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle riskli grup içerisinde bulunan vatandaşlarımızın evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.
Cumaya kadar tamamlanacak
Güney Kıbrıs'tan gelen nisan çekleri Posta Dairesi tarafından evlere gönderilecek
Posta Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çeklerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.
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