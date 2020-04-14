Zorluk yaşanacak

KKTC makamlarının, BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri ile yabancı diplomatlara KKTC’ye giriş yasağı getirmesi Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesi “Salgının Ortasında Siyasi Oyunlar…” başlığıyla aktardığı haberinde, bu kararın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı telefon konuşmasından birkaç saat sonra alındığını savundu.

Gazete, BM’nin de konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve BM’den bir kaynağın Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, bu uygulamanın pratikte yaşatacağı zorlukların nasıl göğüslenebileceği üzerinde çalışıldığının ifade edildiğini yazdı.

Fotiu açıklama ayaptı

Gazete, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, şu anda korona virüsü probleminin insani boyutuna odaklandıklarını ve KKTC’nin maksatlarıyla ilgilenmediklerini söyledi.

Habere göre Fotiu, insani yardımların ve özellikle ilaç yardımının KKTC’nin aldığı tedbirlerden etkilenmeyeceğini belirterek, yardımların Karpaz’da yaşayan Rumlara ve Maronitlerin yaşadığı köylere gelecek hafta gönderileceğini ifade eti.

Haberde, yapılan programlamaya göre Salı günü, Koruçam’a gıda ve ilaç gönderileceği, Çarşamba günü de Karpaz’a ilaç ve para gönderileceği kaydedildi.

Haber, Politis gazetesinde “Özersay’dan Salgının Ortasında Siyasi Çalım”, başlığıyla yansıtıldı.