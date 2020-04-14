Can kaybı 4 oldu

Kuzey Kıbrıs’ta dün bir yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya yaşamını yitirdi.

Son ölümle birlikte Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 4’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 100’e çıkarken, yeni pozitif vakanın Riverside Otel’de çalışan bir kişi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 181 test yapıldığını, 1 yeni vaka tespit edildiğini ve yoğun bakımdaki hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti.

Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.

Pilli, pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu belirtti.

Şimdiye kadar 4 bin 393 test yapıldığını ifade eden Pilli, vaka sayısının da 100’e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, dün 5 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

Son kayıpla birlikte yoğun bakımda yatan hasta kalmadığını aktaran Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısının da 34 olduğunu belirtti.

Bir çocuk babasıydı

Bu arada yaşamını yitiren Mehmet Uğur Kaya’nın 14 gün yoğun bakımda kaldığı belirtildi.

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinin tanınan ismi evli ve bir çocuk babası Kaya’nın aynı zamanda diyabet hastası olduğu da kaydedildi. Emlakçı olduğu öğrenilen Kaya’nın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 27 Mart tarihinden beri yoğun bakımda tedavi gören Kaya’nın ölümüyle ülkedeki Coronavirüs kaynaklı can kaybı 4’e çıkarken, daha önce iki Alman turist ve bir KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Coronada son durum

Dün yapılan test sayısı:.181

Toplam test sayısı:.............4393

Dün tespit edilen vaka:...1

Toplam vaka sayısı:............100 (31 Alman)

Aktif vaka sayısı:................34

Yoğun bakım:......................0

İyileşen vaka sayısı:...........62 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki vatandaş:.....951

Karantina süresi biten:.......706

Bölgelere göre dağılım

Lefkoşa:...................3

Gönyeli:....................2

Mağusa:...................2

Beyarmudu:..............1

Girne:.......................1

Lapta:.......................4

Alsancak:.................3

İskele/Karpaz:..........10

Lefke:........................1

Yurtdışından Gelen:..7