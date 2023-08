‘Yargı reformu’ isyanı sürüyor

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde yeniden sokaklara indi.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 31'inci haftasında yine meydanlardaydı. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de protestocular Kaplan Caddesi’ndeki Hükümet Kompleksi’nin önünde toplandı.

Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı. Protesto liderleri, Netanyahu’yu, olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak, “demokrasi” sloganları attı.

Batı Kudüs'te de protestocular Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Azza Caddesi’ndeki konutunun önünde toplandı.

Göstericiler burada, Netanyahu'ya atfen, “Onun yüzünden her şey yanıyor” yazılı bir pankart taşıdı.

Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.