Hem göze hem kulağa hitap etti

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Merit Royal Diamond Otel'de sahne aldı. Merit Royal Diamond’da yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uluğ, sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, yeni çıkan albümü ve yoğun konser maratonunu anlattı. "Hemen hemen iki günde bir konserim var. 17 Ağustos'ta 20 günlük bir turneye çıkacağız. Bugüne kadarki en uzun turnemiz olacak" diyen Uluğ, "Albüm heyecanı başka bir duyguymuş. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Albüm uzun soluklu bir yol" şeklinde konuştu.

Çok güzel şeyler hazırlıyoruz

Sevgilisi Asil Gök'e şarkı söylemesi için baskı yaptığı kendisine hatırlatılan Uluğ, "Ön planda olmayı çok sevmiyor. Ben söylemesini istiyorum çünkü sadece sesi değil müzisyenliği de çok iyi. Son günlerde bununla ilgili güzel gelişmeler var. Eğer caymazsa onun için çok güzel şeyler hazırlıyoruz" dedi.

Yüksek lisans eğitimine devam eden Uluğ, "Okul devam ediyor. Tez yazma aşamasındayım. Albüm hazırlıkları ve konserler arasında bir yandan da hem makale yazdım hem de derslere hazırlandım. Hem tıp, hem de sanatla ilgili bir tez hazırlıyorum. Seneye mezun olduktan sonra da kitap çıkarmak istiyorum. İçinde çok faydalı bilgiler olacak" dedi.

Müzik paylaşılınca güzeldir

Kendi jenerasyonundan olan şarkıcılara destek verdiği ve çalışmalarını paylaştığı kendisine hatırlatılan Uluğ, "Müzik paylaşılınca güzeldir. Ben de sevdiğim arkadaşlarımın şarkılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gördüğüm güzel işler bende heyecan ve çalışma isteği yaratıyor. Kıskanabileceğim kalitede işler çıkıyor ama ben bunları imrenerek ve hayranlıkla takip ediyorum" dedi.

