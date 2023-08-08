Bunlar da oluyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’taki adli suçlara, benzeri görülmemiş bir olay daha eklendi. İddiaya göre; Lefkoşa’da sakin Muhammed Kadir Varan, annesinden 70 bin lira koparabilmek için ‘zorla kaçırıldığına’ ilişkin bir senaryo hazırladı.

Bu çerçevede ellerini bağlatıp, darp edildiğine dair görüntüleri videoya kaydetti.

Varan’ın suç ortakları, whatsapp üzerinden annesine mesaj gönderip, 70 bin liranın nakit olarak verilmesini istedi. Mesajda “yarın öğleyin 15.00’e kadar vaktiniz var… Oğlunuz parama çökmüş… Vermezsen oğlunuz yaşamayacak” denildi.

Annesini kandırmaya çalıştı

Annesini sahte kaçırılma videosuyla kandırarak para almaya çalışan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, Muhammed Kadir Varan’ın 31 Temmuz 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen şahıslarla birlikte annesinden 70 bin TL nakit para almak için kendisinin zorla kaçırıldığına dair yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ellerini bağlattığını ve suç ortakları tarafından darp kendi rızasıyla darp edildiğini ve video çektirterek annesine gönderttiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı ve suç ortaklarının videoyla birlikte, “Yarın öğlen 15.00’e kadar vaktiniz var. Oğlunuz parama çökmüş, vermezsen oğlunuz yaşamayacak” şeklinde mesaj da attığını belirtti.

E.Y.’nin kullanımında bulunan telefon hattına whatsapp uygulaması üzerinden yazılı mesaj göndererek 70 bin TL nakit para talep eden zanlılardan, Muhammed Kadir Varan’ın yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini aktardı.

4 gün tutuklu kalacak

Polis zanlının ayrıca yapmış olduğu sözlü beyanında Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve mesele ile ilgili aranmakta olan bir şahsa ait Samsung Galaxy S22 cep telefonu ve Lenovo marka tableti izinsiz olarak alıp KKTC'ye geldiğini söylediğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelemesi devam eden kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda tespit edilen elektronik cihazların incelenmesi gerektiğini de açıklayarak, 4 gün süre talep etti.

Mahkeme, hakkında “yazılı tehditle mal isteme” suçunu işleyen zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

