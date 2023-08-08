Sürüş ehliyeti iptal edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Tantura olarak ta bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi kavşağında, Oytun Çakır isimli polis memurunun yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan feci kazaya neden olan Bülent Güner’in tutukluluk süresi uzatıldı. Mahkeme ayrıca Güner’in ehliyetinin dava sonuçlanıncaya kadar iptal edilmesi yönünde emir verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, 5 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.00 sıralarında, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine yönetimindeki LP 232 plakalı araç ile seyreden Oytun Çakır’ın, Tantura kavşağı girişinde, arkadan uzun farları ile gelmekte olan taksi şoförü Fatih Doğan’ı durdurduğunu söyledi. Aşçıoğlu, polis memuru Çakır ile Çoşkun Küçük’ün araçtan inerek, Fatih Doğan’dan ehliyet ve kimlik kartı istedikleri sırada, aynı istikamette JM 050 plakalı aracı ile 225 promil alkol tesiri altında seyreden zanlı Bülent Güner’in, önündeki kiralık aracı dikkatsiz ve süratli bir şekilde sağlaması sonucu, polis memurlarına çarptığını açıkladı. Kaza sonucu Oytun Çakır’ın savrularak ağır yaralandığını, Çoşkun Küçük’ün ise LP 232 plakalı aracın arka camına savrulduğunu ve yaralandığını anlatan polis, Oytun Çakır’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Kaza mahallinde tatbikat yapılacak

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve kaza mahalinde bir tatbibak gerçekleştirme niyetlerinin olduğunu aktaran polis, ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına ve sürüş ehliyetinin dava sonuçlanıncaya kadar iptal edilmesine emir verdi.

Kazada tutuklanan ve araç geçişine engel teşkil edecek şekilde sol şeritte durmakla suçlanan taksi sürücüsü Fatih Doğan’da, mahkeme tarafından, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.