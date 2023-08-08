İkisi de kaçak

Girne bölgesinde uyuşturucu satışı yapan Nijeryalı Emmanuel Onyedika Ihenwe ile suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan kız arkadaşı Janefrances Uchedife hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Emmanuel 4 yıl hapse mahkum edildi. Janefrances Uchedife ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin 19 Kasım 2022 tarihinde Girne’de whatsapp üzerinden yazıştığı Colins isimli bir şahıstan 84 gram hintkeneviri aldığını söyledi.

Yargıç ,sanığın Colins’in yönlendirmesiyle uyuşturucu maddeyi paketini 440 dolara tanımadığı 3 kişiye sattığını ifade etti.

Paketleyip sakladı

Yargıç, sanığın uyuşturucunun parasını da Colins’in hesabına gönderdiğini açıkladı.

Sanığın 2 Aralık 2022 tarihinde de yine Colins’in yönlendirmesiyle Girne’de ismini bilmediği bir şahıstan 308 gram hintkeneviri aldığını kaydeden Yargıç, aldığı uyuşturucu maddeyi evine götürüp,

19 ayrı pakete sardığını ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın paketlediği uyuşturucu maddeleri evinde sakladıktan sonra yanına bir miktar alarak, kız arkadaşı Janefrances Uchedife’nin evine gittiğini ve birlikte içtiklerini söyledi.

Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Narkotik polisinin aldığı ihbar üzerine operasyon düzenlediğini kaydeden Yargıç, sanığın evinin bulunduğu sokakta yakalandığını, üzerinde 3 paket uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın kız arkadaşının evinde de arama yapıldığını; hassas terazi, çıtçıtlı naylon ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Ağır ceza yargıcı, Janefrances Uchedife’nin hassas terazi, çıtçıtlı naylon ve öğütücüyü erkek arkadaşının evine getirdiğini ve birlikte bir miktar uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın ikamet ettiği bir evin daha tespit edildiğini; yapılan aramada içerisinde uyuşturucu olan 16 ayrı çıtçıtlı naylon ve hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti. Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin ikinci adreste ele geçirilen maddelerle ilgili, “3 gün önce satmak için almıştım” dediğini aktaran Yargıç, ayrıca kız arkadaşının hamile olduğunu, para biriktirip sevgilisiyle Nijerya’ya dönmeyi amaçladığını, bu nedenle uyuşturucu sattığını söylediğini anlattı.

İkisi de kaçak çıktı

Yargıç, 2 Aralık 2022 tarihinde yakalanan sanıklardan Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin 30 Eylül 2021, kız arkadaşının ise 23 Kasım 2021 tarihinden tutuklandıkları güne kadar kaçak yaşam sürdüklerinin ortaya çıktığını açıkladı.

Yargıç, ayrıca sanıkların cep telefonunda yapılan incelemede uyuşturucu maddelerle birlikte fotoğraf ve video çektiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, karar verirken sanıkların yaygın nitelikli suçlara karışmasını, tasarruf edilen miktarın külliyatlı olmasını, Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin uyuşturucu maddelerle poz vermesini ve kız arkadaşının bu pozları çekmesini, bir yılı aşkın ülkede izinsiz ikamet etmelerini aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Son 10 yılın en yaygın suç türü

Yargıç, Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin uyuşturucu maddelerin 84 gramını 3 kişiye vermesini ve bu yolla kazanç elde etmesini, uyuşturucuları paket halinde satışa hazır hale getirmesini ve polis tarafından tespit edildiği zaman yalan beyanda bulunmasını da aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Sanıkların ülkemizde izinsiz olarak bulunmalarından dolayı denetimli serbestlik yasasından da yararlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Yargıç, sanıkların işlediği suça 15 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsattı.

Uyuşturucu madde ile ilgili suçların son 10 yılın en yaygın suç türü olduğunun da mahkeme raporlarından açıkça görüldüğünü ifade eden Yargıç, 2022 yılında ağır ceza mahkemeleri gündemindeki davaların 3’te 2’sini uyuşturucu davalarının oluşturduğunun altını çizdi.

Ağır ceza yargıcı, Emmanuel Onyedika Ihenwe’nin uyuşturucuyu temin eden, bu işten komisyon alan kişi olduğunu belirterek, suçtaki rolünün daha etkin olduğunu dile getirdi.

Yargıç, Emmanuel Onyedika Ihenwe’yi 3 yıl, Janefrances Uchedıfe’yi ise 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.