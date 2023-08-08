"Beni çok üzdü"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Rum tarafındaki bir radyoya yaptığı açıklamanın, Kıbrıs Türkü’ne hiçbir yararı olmadığını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Tatar, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü olduğuna işaret ederek, Erenköy’ün, büyük bir direniş olduğunu ve bir destan yazıldığını vurguladı.

Böyle önemli bir direnişin arifesinde 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, Rum tarafındaki bir radyoya yaptığı açıklamayı büyük bir üzüntüyle takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mülakatın, Rum tarafında çok önemli bir haber olarak dağıtıldığını ifade etti. 2.Cumhurbaşkanı Talat’ın söz konusu mülakatta, “yeni siyaseti, iki devletli siyaseti hiç ciddiye almadığını, bunun içinin ve altının boş olduğunu” söylediğini ifade eden Tatar, “Bu şekilde bir açıklama, beni, bu siyaseti gündeme getirmiş bir kişi olarak çok üzmüştür” dedi.

2.Cumhurbaşkanı Talat’ın, bu değerlendirmeleri Rum tarafındaki bir yayın organına yaptığını belirten Tatar, “Rum tarafı alıp, bunu yayıyor. Bizim aleyhimize oluşacak bir algı olarak bunu istismar ediyor” şeklinde konuştu.

2.Cumhurbaşkanı Talat’a seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak yeni siyasetin yürütülmesinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğini aldığını kaydetti. “Netice itibarı ile burada bir milli dava vardır. Bu milli dava bizim Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz ortak ve müşterek bir davadır” diyen Tatar, “Elbette Kıbrıs Türklerinin çok önemli hassasiyetleri vardır, beklentileri vardır. Bu zor koşullarda bu mücadeleyi sürdürmenin hiç de kolay olmadığını zaten biliyoruz ama bu milli bir siyasettir ve bu milli siyaseti Türkiye ile birlikte götürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Ersin Tatar, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit statümüz teyit edilmeden müzakere masasına oturulmayacağını vurgulayarak, siyasetlerinin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Kıbrıs Türklerinin devletinin yaşatılması olduğunu ve siyasetlerinin altının dolu olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin sınırlarını jeopolitik varlığı, gücü ve özellikle doğal kaynaklar bakımından bu zenginliklerden faydalanmak için sınırlarını Kıbrıs’a kadar uzattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri olarak 450 yıldır burada yaşıyoruz. Kıbrıs Rumları kadar egemeniz. Devletimiz de onların devleti kadar egemendir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız ambargoların hafifletilmesi, dost ülkelerin direk uçuşu ve girişimcilerin yapacağı yatırımlarla ekonomik potansiyelin artacağını kaydetti.”



Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 10:00