Berlin ve Maraş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ile ilgili raporunda iki bölgeli iki toplumlu federasyon ve 2019 Berlin üçlü görüşmesine açık atıf yapılmasını isteyen Rum yönetiminin son 24 saattir bunun savaşını verdiği bildirildi.

Politis haberi ön sayfasından “BM Barış Gücü İçin Bras de fer (bilek güreşi) ve iç sayfasında da “Dikkatler Barış Gücü Kararında” başlığıyla aktardı.

Genel Sekreter’in İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü raporlarının, resmî BM belgesi olarak dağıtılması ve Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yaptığı bilgilendirmenin ardından bütün dikkatlerin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararına çevrildiğine işaret edildi, oylama için 28 Ocak tarihi verildi.

Habere göre raporlarda federasyona net bir atıf yapılmaması, 5+1 gayriresmî konferansın “normal olmayan bir sonuca ulaşmasından kaçmak isteyen Rum yönetimini korkuttu. Bu nedenle bütün dikkatini, kararda Kıbrıs sorununun çözüm zeminine dair arzu edilen sonuç açısından net ifadeler yer alması ve çifte okumalara mahal verilmemesi üzerine yoğunlaştırdı.

Federasyona bağlılık

Rum Başkanlık Sarayı, Barış Gücü ile ilgili kararda iki bölgeli iki toplumlu federasyon, 25 Kasım 2019 Berlin 3’lü görüşmesi ile kapalı Maraş ve çözüm şekline ilişkin kararların da yer almasını istiyor ve buna dair notunu halihazırda iletti. Rum Yönetimi bu yöndeki çabalarını Güvenlik Konseyi üyeleri üzerinde yoğunlaştırdı ancak gerek Rum Yönetimi Başkanı, gerek Dışişleri Bakanı tarafından çoklu düzeyde temaslar yapılıyor.

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundaki parametreleri değiştirmek için olası olumsuz gelişmeleri değerlendirmek istediğini öne süren gazete, tam da bu nedenle Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres, temsilcisi Spehar ve geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la ve Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile temaslarında, bugüne kadar prosedürlerde üretilen çalışmaların ve uzlaşılmış çözüm çerçevesinin yitirilmemesi gerektiği görüşünü tekrarladığına dikkat çekti.

Gazete, Rum Yönetiminin “5+1 Konferans öncesinde Guterres’in bundan sonraki hareketlerini de bağlamak için Barış Gücü kararına ek yapılmasının iyi bir başlangıç olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.