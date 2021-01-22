Aksi durumda eyleme gidilecek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 71. Genel Kurul toplantısı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında birlik binasında gerçekleştirildi.

Birliğin taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi halinde her türlü eyleme gitme kararı alındığı toplantıda, Başbakan Saner’den sorunların çözümü için güvence alındığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili mücadelenin yükseltilmesi için geçtiğimiz gün Yürütme Kurulu’nda ele alınan konuların toplantıda gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, birliğin taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi halinde her türlü eyleme gitme kararı aldığı bildirildi.

Toplantının ardından belediyelerin taleplerinin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen bir heyet tarafından Başbakan Ersan Saner’e iletildiği ifade edilen açıklamada, “Başbakan Ersan Saner heyete sorunların en kısa zamanda çözümü konusunda güvence verdi” denildi.