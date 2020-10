Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 34. Dönem mezunları mezuniyet sevinçlerini, Pandemi sürecinden nasıl etkilendiklerini ve mezuniyetten sonraki hayatları için ne planlarını anlattı.

GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu Ateşcan Aktaş,”Pandemi yüzünden okulumuzdan uzak kaldık. Kolay bir süreç değildi, hepimiz için zordu. Şuan mezun olduğum için çok mutluyum, bunun önemi benim için çok ayrı. Şuandan itibaren; yüksek lisans ve bundan sonraki süreçte akademisyenlik yolunda ilerlemek istiyorum” dedi.

“Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum”

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu Cangül Akkan ise “Kampüsümden ve arkadaşlarımdan ayrı olduğum için çok üzüldüm. Aktif eğitim hayatımı çok seviyorum çünkü. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Şuanda geldim ama mezun oluyorum, yine doyamazdım. Eksik geçirdiğim bir dönemdi. Akademisyen olmak istiyorum, gelecek planımı buna göre şekillendireceğim. Benim gibi mezun olan tüm arkadaşlarımıza bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Biraz da hüzünlüyüm”

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu Selin Bülbül de “Pandemi süreci benim için çok zor bir süreçti. Hocalarımı çok özledim, ders çalışma ortamının olmaması beni çok üzdü. Mezun olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Üniversiteme ve bu çevreye çok alıştım, biraz da hüzünlüyüm. Mezuniyetten sonra bazı sertifika programlarına katılıp alanımda kendimi geliştirmek istiyorum” dedi.

“GAÜ’de evimdeymişim gibi hissettim”

GAÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Rujaina Bara, “Kolay bir zaman değildi ama GAÜ'de kız öğrenci yurdu Elysium Court'ta kaldım. Pandemi sırasında burada kalmak işimizi kolaylaştırdı, güvendeydik, üniversite bize yiyecek, içecek ve barınma imkânı sağladı. Pandemi sırasında taze sıkılmış portakal suyu gibi taze meyve sularından tutun, gerekli olan tüm ihtiyaçlar GAÜ tarafından sağlandı. GAÜ’de evimdeymişim gibi hissettim. Yurdumuzun Koordinatörü bizi sürekli kontrol ediyordu” ifadelerini kullandı.

“Eğitim hayatıma GAÜ’de devam edeceğim”

Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans mezunu Smart Opoh, “Küresel Pandemi süreci çok kötü bir durum oldu bizim için. Her yerde aynı şey oluyor ve bu sisteme alışmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma da söyledim, alanımız hukuk ve bu yeni düzene uymamız lazım ve şu an her şey yolunda. Şimdiden Doktora programım için başvurdum. Yani mezun olduktan sonra doktora programında eğitimime GAÜ’de devam edeceğim” dedi.

“Aile olduk”

Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans mezunu Ann,“Yeni bir hayat tarzıydı gerçekten. Fakat, derslerin online olma koşulu sunum ve ödevlerimizi yapmak konusunda kolaylık sağladı. Bana sınıfta olmak gibi geldi. Burada birçok anım oldu. Yeni arkadaşlar edindim. Biz burada sadece eğitim almadık, burada mezuniyetten seneler sonra da devam edecek olan çok güzel ilişkiler kurduk, aile olduk” şeklinde konuştu.

“Çok mutluyum”

Lojistik ve Ulaşım Bölümü mezunu Süleiman da “Mezuniyetten sonra kendi alanımda çalışmaya başlayacağım. Memleketimde çalışmak istediğim şirketlerle irtibata geçtim ve yükleme alanında şimdiden iş buldum, bu benim için çok iyi. GAÜ’de okuduğum için çok mutluyum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 10:24