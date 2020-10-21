"Tatar umut verdi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına seçilen Başbakan Ersin Tatar’ın başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. Umuyoruz ve diliyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş, köklü bir çabayı hayata geçirir” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu gerçekleşen seçimde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir yarış gerçekleşti. Sayın Ersin Tatar cumhurbaşkanlığına seçildi. Kendisini hem Twitter üzerinden hem de doğrudan telefonla kutladım. Başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. Umuyoruz ve diliyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş, köklü bir çabayı hayata geçirir. Kıbrıs'a barışın ve demokrasinin gelmesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Bu vesileyle Ecevit'i de saygıyla, sevgiyle, hürmetle anmak hepimizin ortak görevi" dedi.