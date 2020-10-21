Kuzeyde 5, güneyde 152 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda artan Coronavirüs vaka sayısı dün rekor seviyeye ulaştı. Kıbrıs adasında geçtiğimiz mart ayında görülmeye başlanan Coronavirüs vakalarında güneyde günlük sayı son 8 ayın en yüksek rakamı olan 152’ye çıktı. Güneyde son 24 saatte yapılan 4 bin 410 test sonucunda tespit edilen 152 yeni vakayla toplam sayı 2 bin 839’a yükseldi. Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte sadece 5 yeni vaka tespit edildi.

Kuzeyde bin 684 yeni test

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 684 olduğunu, 5 Covid-19 pozitif vakasına rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: “Yapılan test sayısı 1684, saptanan pozitif vaka sayısı 5,ülke dışından gelen vakalar 3, yerel vakalar 2, yapılan toplam test sayısı 203.230, toplam vaka sayısı 866, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 785, tedavisi devam eden vaka sayısı 76, pandemi merkezindeki hasta sayısı 18, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 58, toplam kaybedilen hasta sayısı 5.

Corona komiteye de sıçradı

Bu arada Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), bir personelinin Coronavirüs pozitif olduğunu duyurdu. Komiteden yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve Covid-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personel 14 gün boyunca karantina altına alındı. Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibinin de yapıldığı kaydedilen açıklamada, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm KŞK personelinin, her iki haftada bir PCR testlerine tabi tutulduğu belirtildi. Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmalarının devam ettiğin belirtilen açıklamada, yüz yüze toplantıların bir ay süreyle askıya alınması ve bu süre içinde çevrimiçi toplantılara geçilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.