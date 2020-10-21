Değirmenlik belediyesi çalışıyor

Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy, Erdemli, Yiğitler, Değirmenlik ve Demirhan’daki bazı yollar yenilendi

Değirmenlik belediyesi çalışıyor
banner432

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde eski, yıpranmış ve tehlike arz eden bazı yollar yenilendi.
Yapılan açıklamada, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy, Erdemli, Yiğitler, Değirmenlik ve Demirhan’daki bazı yolların yenilendiği veya tadil edildiği;  yol çizgilerinin çizildiği ve uyarı işaretlerinin yerleştirildiği kaydedildi.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, daha güvenli yollar yaratmak adına Belediye sınırları içerisinde bozuk olan bazı yolların asfalt dökümlerinin ve tadilatlarının yapıldığını, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
jale
jale - 8 saat Önce

ali karavezirler harika bir başkan ctp lefkoşadan aday gösterirse %50 ile kazanır.Harmancı artık mahalleye

SIRADAKİ HABER
Kasım’da 5’li konferans
Kasım’da 5’li konferans
  1. GÜNEY

banner456

banner459

banner473

banner460