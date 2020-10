Türkiye’de modernize edildi, KKTC’ye gönderildi

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri, Türkiye’de modernize edilerek, Doğu Akdeniz'in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı hale getirildi. Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri Kocaeli ve Yalova'da yapılan resmi törenlerle dün KKTC'ye gönderildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı da tebrik eden Dursun, deniz ve okyanusların, sahip oldukları besin, doğal kaynaklar ve alternatif enerji üretim potansiyelleri nedeniyle insanlığın ekonomik mücadelesinin temel zeminini oluşturduğunu söyledi.

Dursun: Her türlü imkan ve kabiliyete sahibiz

Devletin gücünü, özel sektörün de girişimi ve katkılarıyla çoğaltacaklarını belirten Dursun, şöyle konuştu:

"Tarihte Akdeniz'i Türk gölü haline çevirmiş bir milletiz. Ecdadımızın bıraktığı bu mirasa ne kadar sahip çıkarsak sağlam zemine oturmuş oluruz. Bin yılı bin yıllara kavuştururuz inşallah. Bugün de varız. Egemenliğimizden doğan deniz yetki alanlarındaki hak ve meşruiyet çıkarlarımızı koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz. Vatanımızın ve egemenliğimizin doğal bir uzantısı olan ve uluslararası hukuk ve meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve önderliğinde yaptığımız çalışmalarla, nitelikli araştırma filomuzla, bu araştırma filomuza eşlik edecek güçlü bir donanmaya sahibiz. Akdeniz Havzası'ndaki bu kaynaklara ulaşma hususunda da her türlü imkan ve kabiliyete sahibiz."

Dursun, ayrıca Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde gemi trafiğini izleme, organizasyon ve düzenlemesine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Ünüvar emeği geçenlere teşekkür etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar da Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetinin mevcut römorkörlerinin yenilenmesi kapsamında modernize edilen Özgür ve Söndüren-10'un tesliminin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Altuğ: KKTC bayrağını nakşettik

Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ ise tersane olarak bu proje için seferber olduklarını aktararak, görevi en iyi şekilde layıkıyla yapmak için maddi ve manevi tüm imkanları Söndüren-10 gemisi için kullandıklarını kaydetti.

Söndüren-10 römorkörünü yenilediklerini belirten Altuğ, geminin yaşam mahallinin her iki tarafına KKTC bayrağını nakşettiklerini söyledi.

Törende, ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın mesajı okundu.

Tören, dua edilmesi ve römorkörün yola çıkarılmasıyla sona erdi.