Kurumlar vergisinde ilk 10’da 6 banka

Geçtiğimiz yıl Kurumlar ve Şahıslar tarafından ödenen vergi listeleri nihayet Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı yine Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler aldı. Buna göre Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı
86 milyon 964 bine ulaştı.
Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 arasında ise 6 banka bulunuyor. Türkiye İş Bankası, Garanti ve Ziraat ilk
5 arasında yer alıyor. Şahıslar Vergisi’nde ise 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena,
LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira ödedi.
Kurumlar Vergisi’nde ilk 10
Voyager Kıbrıs (Merit): 62 milyon 71 bin
Türkiye İş Bankası: 52 milyon 669 bin
Türkiye Garanti Bankası: 46 milyon 930 bin
Türkiye Ziraat Bankası: 26 milyon 776 bin
Creditwest Bank: 20 milyon 689 bin
Net Holding ( Merit Grubu): 20 milyon 309 bin
Nicosia Betting: 17 milyon 369 bin
Kıbrıs Kapitalbank: 15 milyon 856 bin
Kıbrıs İktisat Bankası: 14 milyon 359 bin
Aydoğan Turizm: 14 milyon 67 bin.
Şahıslar Vergisi’nde ilk 10
Tahir Topal: 4 milyon 209 bin
Burak Başel: 2 milyon 101 bin
Harun Maden: Bir milyon 456 bin
Saffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 bin
Mustafa Hacıali: Bir milyon 226 bin
Canev Denner: Bir milyon 173 bin
Günay Çerkez: Bir milyon 157 bin
Mete Boyacı: Bir milyon 10 bin
Işın Ramadan Cemil: 941 bin 972
Erol Acarkan: 892 bin 198.