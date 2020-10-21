Kurumlar vergisinde ilk 10’da 6 banka

Geçtiğimiz yıl Kurumlar ve Şahıslar tarafından ödenen vergi listeleri nihayet Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı yine Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler aldı. Buna göre Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı

86 milyon 964 bine ulaştı.

Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 arasında ise 6 banka bulunuyor. Türkiye İş Bankası, Garanti ve Ziraat ilk

5 arasında yer alıyor. Şahıslar Vergisi’nde ise 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena,

LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira ödedi.

Kurumlar Vergisi’nde ilk 10

Voyager Kıbrıs (Merit): 62 milyon 71 bin

Türkiye İş Bankası: 52 milyon 669 bin

Türkiye Garanti Bankası: 46 milyon 930 bin

Türkiye Ziraat Bankası: 26 milyon 776 bin

Creditwest Bank: 20 milyon 689 bin

Net Holding ( Merit Grubu): 20 milyon 309 bin

Nicosia Betting: 17 milyon 369 bin

Kıbrıs Kapitalbank: 15 milyon 856 bin

Kıbrıs İktisat Bankası: 14 milyon 359 bin

Aydoğan Turizm: 14 milyon 67 bin.

Şahıslar Vergisi’nde ilk 10

Tahir Topal: 4 milyon 209 bin

Burak Başel: 2 milyon 101 bin

Harun Maden: Bir milyon 456 bin

Saffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 bin

Mustafa Hacıali: Bir milyon 226 bin

Canev Denner: Bir milyon 173 bin

Günay Çerkez: Bir milyon 157 bin

Mete Boyacı: Bir milyon 10 bin

Işın Ramadan Cemil: 941 bin 972

Erol Acarkan: 892 bin 198.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 11:05