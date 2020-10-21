Kurumlar vergisinde ilk 10’da 6 banka

ilk sırayı 86 milyon 964 bin lira ile yine Merit Grubu, şahıslarda ise 4 milyon 209 bin lira ile Tahir Topal aldı

Kurumlar vergisinde ilk 10’da 6 banka
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Geçtiğimiz yıl Kurumlar ve Şahıslar tarafından ödenen vergi listeleri nihayet Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı yine Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler aldı. Buna göre Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 
86 milyon 964 bine ulaştı.
Kurumlar Vergisi’nde ilk 10 arasında ise 6 banka bulunuyor. Türkiye İş Bankası, Garanti ve Ziraat ilk 
5 arasında yer alıyor.  Şahıslar Vergisi’nde ise 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena, 
LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal aldı. Topal, 4 milyon 209 bin lira ödedi. 

   Kurumlar Vergisi’nde ilk 10
   Voyager Kıbrıs (Merit): 62 milyon 71 bin
   Türkiye İş Bankası: 52 milyon 669 bin
   Türkiye Garanti Bankası: 46 milyon 930 bin
   Türkiye Ziraat Bankası: 26 milyon 776 bin
   Creditwest Bank: 20 milyon 689 bin
   Net Holding ( Merit Grubu): 20 milyon 309 bin
   Nicosia Betting: 17 milyon 369 bin
   Kıbrıs Kapitalbank: 15 milyon 856 bin
   Kıbrıs İktisat Bankası: 14 milyon 359 bin
   Aydoğan Turizm: 14 milyon 67 bin.

   Şahıslar Vergisi’nde ilk 10
   Tahir Topal:  4 milyon 209 bin
   Burak Başel: 2 milyon 101 bin
   Harun Maden: Bir milyon 456 bin
   Saffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 bin
   Mustafa Hacıali: Bir milyon 226 bin
   Canev Denner: Bir milyon 173 bin
   Günay Çerkez: Bir milyon 157 bin
   Mete Boyacı: Bir milyon 10 bin
   Işın Ramadan Cemil: 941 bin 972
   Erol Acarkan: 892 bin 198. 

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 11:05
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