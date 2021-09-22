Vatandaşın huzur ve güvenliği için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile KKTC’de hayata geçirildi.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi tarafından yönetilen sistem, 7 Eylül tarihinden itibaren 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başladı.
Halk arasında “MOBESE” olarak bilinen sistem ile kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması, suçla mücadelede suçların ve suçluların tespitinin zamanında yapılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amaçlanıyor.
KEİ Ofisi’nin projenin başından 7 Eylül 2021 tarihine kadar 81 milyon100 bin TL kaynak sağladığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle, KKTC Polis Teşkilatı, sistemin sağlayacağı teknolojik avantajlar ile halkın huzur ve güvenliği için sürdürdüğü hizmet kalitesini daha da yükseltmiş oldu.
81 milyon TL kaynak verildi
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, elçilik bünyesindeki KEİ Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile hayata geçirildi
Vatandaşın huzur ve güvenliği için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile KKTC’de hayata geçirildi.
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GAZTECİLER,VEKİLLER,BAKANLAR,AVKATLAR,YARGIÇLAR,SAVCILAR VE NİCE İNSAN DAHA , SANİYE SANİYE TAKİP EDİLSİN DİYE VE HİÇ ÖZEL HAYATLARI KALMASIN DİYE YAPILMIŞ BİR MEGA PROJE...BU ,İNSAN HAKLAINA %10000000000 AYKIRI...SİZE NE BE İNSANLARIN HAYATLARINDAN ,????? NEREYE GİTTİKLERİNİ BİLECEKLER,AJAN DEVLET TAM GAZ İLERLEYECEK...