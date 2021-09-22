‘Mağdur edildik’

Ömer KADİROĞLU

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan üreticiler isyan ediyor. Kuraklık kapsamına alınmadıkları için mağdur olduklarını ifade eden üreticiler, Dilekkaya’da bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı.

Yapılan toplantıda üreticiler taleplerini dile getirdi; kuralık kapsamına alınmak istediklerini söyledi.

Kuraklık haritasının yeniden değerlendirilmesini isteyen üreticiler, toplantı sonrası Diyalog’a konuştu. Üreticiler, “Hayvancı ve çiftçinin hali perişandır. Devlet eğer üreticiye katkı vermezse üretim yapamayacak. Bu yüzden kuraklık yaşanan bölgeler yeniden ele alınsın” dedi.

Ne dediler…?

Ahmet Menteşoğluları (Dilekkaya Muhtarı)

“Hayvancı ve çiftçinin hali perişandır. Devlet eğer üreticiye katkı vermezse üretim yapamayacak.

Girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu kuraklık listeleri neye göre hazırlandı bilmiyorum ancak bölgemizde de ciddi bir kuraklık söz konusudur. En azından bir kıstas koyarak bölge üreticisinin hakkı olanın verilmesi gerektiğini düşünüyor ve talep ediyorum. Gerçekten hayvancı da çiftçi de çok zor durumdadır.”

Mustafa Naimoğulları (Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı)

“Bu sorun aylardan beri devam ediyor. Üretici sıkıntılarını hem Tarım Bakanı’na hem de Başbakan’a defalarca iletti. Bu noktada yaşanan mağduriyetin bir şekilde çözülmesi lazım. Bir kaynak gerekiyorsa bulunup mağdur olan üreticilerin zararı ödenmelidir. Ortada bir harita yok. Zamanında hazırlanan harita ortaya konsaydı çiftçiler de gerekli incelemelerini yapar, itirazda bulunurlardı. Hazırlanan harita geçtiğimiz gün onaya sunuldu ve Hayvancılar Birliğinin temsilcisi haritaya ret oyu verdi. Bilimsel çalışıldığı konusunda iddialar var. Ancak bizim oradaki temsilci arkadaşımız bir bilimsel çalışma olmadığı gerekçesi ile ret oyu kullandığını bildirdi. Tarım Bakanı ve Başbakan’ın bu işin büyümemesi için çözüme kavuşturmaları gerekiyor.”

Alican Kabakçı (Çiftçiler Birliği eski Başkanı)

“Kuraklık haritasının açıklanmamasından dolayı herkes şikâyetçidir. Neyin ne olduğunu henüz daha bilmiyorlar. Öfke kapıya dayandı, akıl baştan gidiyor. Bir an önce haritanın açıklanması gerekiyor. Görülüyor ki itirazlar Ekim ayından sonraya kaldı. Daha önce Mart- Nisan aylarında hükümetler kuraklığı ilan ederdi ve bu konu ile ilgili de ek bütçe ayırırlardı. Şimdi ne bütçe var ne de harita. Hükümetin derhal kuraklık haritasını ve nasıl ödeneceğini açıklaması gerekiyor. Tarım sigortasının birincil görevi üretimin devamlılığını sağlamakken, şimdilerde insanlar üretimden koparılıyor. Bir an önce gerekli tedbirler alınarak bir ek bütçe ile tarımın desteklenmesi gerekiyor.”

Oğuz Ceyda (Üretici)

“Bu yıl çok büyük bir kuraklık yaşandı ve Ekim ayına girmemize bir hafta kaldı ancak hala daha kuraklık haritaları devlet sırrı gibi kasalarda saklanıyor. Kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Bu ülkede nerede kuraklık yaşandığı, nerede yaşanmadığı hasat edilen ürünlerden bellidir. Geçmiş yıllardaki gibi Nisan veya Mayıs aylarında da bu haritalar açıklanmadı? Ovalarda bir şey kalmadı bu üretici kendini nasıl ispatlayacak? ‘Bilimsel çalışma yaptık’ diyorlar ancak hazırlanan haritalar açıklanmıyor. En büyük mağduriyet yaşanan yerlerden biri olan bölgemizde üretici perişan ediliyor. Fazla yağış alan yerler kuraklık kapsamında ancak bizim bölgemiz kapsam dışı bırakılıyor. Bu mağduriyet üç yıl önce yine yaşanmıştı. Toprak ürünlerinin bu yıl almış olduğu zahire 20 bin tondur. Geçtiğimiz yıl 70 bin, bir önceki yıl 100 bin ton alım yapıldı. Geçen Ocak ayından beridir bu memlekete yemlik ithal arpa gelmektedir. Haritaların açıklanması sonrasında bu işi yargıya taşıyacağız ve teknik komitenin yargı huzurunda nasıl bir bilimsel çalışma yaptıklarının hesabını vermesini sağlayacağız. Bugüne kadar haritaları açıklayamamalarının tek sebebi kendilerinin pişirip kendilerinin yemesinden kaynaklanıyor. Şu anda gelinen nokta çiftçi açısından çok acıdır. Bugün oldu Mayıs- Haziran aylarında verilmesi gereken gelir desteği hala ödenmedi. Bu durumun müsebbipleri yargı önünde hesabını verecektir.”

Yakup Karşıl (Üretici)

“Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler ‘de hem çiftçiler hem de hayvancılar büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Başbakan Ersan Saner isterse gerçekten bu işi çözer. Gelip bizlerle görüştü ve konuyu da biliyor. Elini vicdanına koysun ve karar versin. Çünkü isterse bu işi kökten çözer.”

Hüseyin Özmulla (Üretici)

“Uzun yıllardan beri Yiğitler köyünde çiftçilik yapmaktayım. Bu yıl kurak olmasına rağmen kuraklık kapsamına alınmadık. Yapılan komite çalışmaları bölgedeki gerçek durumu yansıtmıyor. Bu kuraklığın en az zararla atlatılması ve çiftçiliğe devam edebilmemiz için devletin bu durumu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz.”

Hasan Özmert (Üretici)

“Kırıkkale’de çiftçilik yapmaktayım. Bu yıl 120 kilonun üzerinde verim alamadık. Kuraklık kapsamına alınmadık ve devletten bu durumu tekrar değerlendirmesini istiyoruz. Kuraklık kapsamına bizim bölgelerimizin de dahil edilmesini ve üreticinin yaşadığı mağduriyeti giderilmesini istiyoruz.