Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştığı şirket adına tahsil ettiği 19 bin TL’nin, 13 bin lirasını harcayan Doğan Aktağ’ın “Soyuldum” oyunu kısa sürdü. Polisi arayarak, iş yerine ait parayı çaldırdığını söyleyen zanlının, 13 bin lirayi casinoda harcadığı tespit edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi, Doğan Aktağ’ın 20 Eylül tarihinde Adli Şube’yi aradığını, çalıştığı iş yerine ait araçta muhafaza ettiği yine iş yerine ait paraların aracın camı kırılarak çalındığı yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Belirtilen olay yerinde inceleme yapıldığını ve şüpheli bir durumun tespit edilmediğini belirten Çebi, zanlı Aktağ’ın polise celp edildiğini açıkladı.

Çebi, zanlının polise yaptığı beyanlarında 17 Eylül tarihinde iş yerine ait aracı evinin arka kısmındaki arazi kenarına park ettiğini ve içerisinde iş yeri adına tahsil ettiği 19 bin 402 TL bulunan kutuyu aracın koltuğu üzerinde bıraktığını söylediğini belirtti.

Çebi, 20 Eylül tarihinde işe gideceği sırada aracın camının kırık, paranın da olmadığını gördüğü yönünde beyanda bulunduğunu açıkladı.

Paraları yedi

Çebi, zanlının beyanları üzerine başlatılan soruşturmada 17-18 Eylül tarihleri arasında Doğan Aktağ’ın evden çıkmadığını beyan etmesine rağmen iş çıkışında aracı park ettikten sonra eve gitmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Çebi, zanlının Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir casinoya gittiğinin ve Kağan Dağ ismi ile giriş yapıp 13 bin 400 TL harcadığının tespit edildiğini açıkladı.

Tespitler üzerine tutuklanan zanlıdan izahat istendiği zaman ise casinoda harcadığı 13 bin 400 TL’yi daha önce başka bir yerde kazandığı yönünde beyanda bulunduğunu belirten Çebi, yapılan araştırmalarda ise zanlının polise yaptığı beyanların doğru olmadığının tespit edildiğin açıkladı.

GSM operatörlerinden zanlının nerede bulunduğuna yönelik baz istasyonu araştırması yapılacağını belirten Çebi, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek zanlı Doğan Aktağ’ın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.