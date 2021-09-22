Tam destek

İskenderun sonrasında Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yararlı bir görüşme yaptığını söyleyen Başbakan Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs’ın ‘Serbest Bölge’ olması konusunda olumlu yaklaşım gördüklerini ve destek aldıklarını söyledi. Saner Türkiye’den gelecek yatırımcılara her türlü desteğin sağlanacağını da ifade etti.

Türkiye’den Aralık 2020’de 500 bin doz aşı istediklerini, dün itibarıyla adaya 543 bin doz aşı geldiğini açıklayan Başbakan Saner, dünyada birçok ülkenin aşıya ulaşamadığını belirterek “Bizim bu kadar aşıya ulaşmamıza rağmen aşılamanın yüzde 50’lerde olması beni derinden yaralıyor” dedi.

Beni memnun etti

Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı geniş kapsamlı ve uzun bir toplantıda ortak bağların güçlendirilmesi adına her konuyu görüştüklerini söyledi.

Saner, Oktay ile devam eden projeler ile 2021 Ekonomik Protokolü değerlendirdiklerini ve 2022 yılında imzalanacak Ekonomik İşbirliği Protokolü ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Saner, “Serbest bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısının olumlu yaklaşımını ve destek beyanını görmek beni memnun etmiştir” dedi.

Türkiye’den KKTC’ye bugüne kadar 543 bin doz Coronavirüs aşısı geldiğini de aktaran Saner, ülkedeki aşılanma oranının yüzde 53 civarında olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, vatandaşı aşılanmaya çağırdı.

Yatırımcılara imkan sağlanacak

Türkiye’deki temasları çerçevesinde birçok sivil toplum örgütü ile Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldiğini anlatan Saner, İskenderun’da Demir Çelik Fabrikası ve İskenderun Limanını da ziyaret ettiğini belirtti.

Saner şöyle konuştu:

“İskenderun’daki yatırımcılara, KKTC’de kurmak istediğimiz Güvercinlik Organize Sanayi Bölgemizde teknoloji transferi yapabilecek, tecrübe sahibi ve sermaye transferi gerçekleştirecek firmaları, bizler tarafından yatırımcı olarak beklendiklerini ifade ettim. Eğer bu konuda KKTC’de yatırım yapmak isterlerse bizlerin de kendilerine yardımcı olmak için elimizdeki bütün imkânları seferber edeceğimizi ifade ettim.”

Yeni bir meslek okulu yapılacak

Saner, 4'ü yeni okul olmak üzere toplamda 9 birim açtıklarını belirtti.

“Bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz” diyen Saner, Lefkoşa Metehan bölgesine yeni bir meslek okulu yapılması için de Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını söyledi.

Bu okulun maddi kaynağını Merkez Bankası’nın sağlayacağını kaydeden Saner, özel sektör- devlet işbirliğiyle de bir okulun hizmet vermeye başladığını belirtti. Saner, Suat Günsel ailesine de teşekkür etti.

Sağlık alanındaki yatırımlardan da bahseden Saner, Gazimağusa Hastanesine bir anjiyo merkezi kurulması için de ihaleye çıkıldığını söyledi.