‘Boş bir hamle’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs yönetiminin “1960’a dönelim” ifadesini değerlendirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne artık dönüş olmadığını, bunu söyleyen Kıbrıs Rum liderliği de dahil herkes çok iyi biliyor” dedi.

Bu hamlenin farklı iki neden içerdiğine değinen Özersay, “Olmayacağını bilindiği halde bu öneriyle gelmek, bizim ortaya koyduğumuz yeni dönemdeki farklı siyaseti dengelemek ya da karşı hamle yapmak için atılmış bir adımdır. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin iki devletli çözüm diye ortaya koyduğu düşünce, pazarlığı yükseltmeyi amaçlamıyor. Rum tarafı bunu anlamadı” diye konuştu.

Özersay, “Geçmişte kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’ın zaman zaman ortaya koyduğu egemenlik, konfederasyon referansları ya da ‘Önce 24 saatliğine KKTC tanınacak ona göre çözüm olacak’ referansı pazarlık payı yaratmayı hedefleyen yaklaşımlardı. Öyle bir yaklaşıma karşı Rum tarafının bu hamleyi yapması anlaşılabilirdi” dedi. Özersay, bugün gelinen noktada, Anastadiades’in yarattığı bir “yeni durum” olduğuna işaret etti.

“Ülkenin değil partilerinin seçimi…”

Özersay, hükümetin adı “seçim hükümeti” olsa da memleketi seçime götürecek bir hükümet olmadığını, “parti içi seçimlerin” her şeyin önüne geçtiğini ifade etti.

“Serbest bölge söylemi samimi değil…”

HP lideri, Başbakan Ersan Saner’in KKTC’yi “serbest bölge” yapma hedefinin sorulması üzerine, bu söylemleri gerçekçi ve samimi bulmadığını söyleyerek, “UBP’nin kurultayı var diye bu mesajları vermenin inandırıcılığı kalmadı” dedi.