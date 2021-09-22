Anastasiadis ‘evsiz’ gibi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eşi ve kızlarına göre “neredeyse fakir” olduğu, “Nerden Buldun” yasası kapsamında Rum Meclisi’ne sunduğu ve dün yayımlanan mal beyanında “evsiz” göründüğü bildirildi.

Politis “Başkan… ‘Evsiz’ ve Çok Emekli Maaşlı… Eşi ve Kızlarının Servetine Göre Nikos Anastasiadis Neredeyse Fakir” başlığıyla manşete çektiği haberinde Nikos Anastasiadis, eşi Andri, kızları ve kabinesindeki bazı bakanların 2020’ye dair “nerden buldun” beyanlarını 2018’deki beyanları ile karşılaştırmalı aktardı.

Beyanların “görevi almadan önceki üç ay, görevi kaybettikten veya ayrıldıktan sonraki üç ay ve göreve başlama tarihi itibarıyla 3 yıl kriterleriyle hazırlandığına” işaret edilen habere göre Anastasiadis büyükanne ve büyükbabası tarafından kendisine bırakılan Para Pedi’deki 13 tarla, Limasol’da 1983 ve 85’te satın aldığı 2 daire ve üç yerden aldığı emekli maaşlarını beyan etti. 2020 yılında 137 bin 571 Euro net gelir beyan eden ve bu meblağın 67 bin 757 Euro’sunu başkanlık maaşından edindiğini ifade eden Anastasiadis, gelirler kalemine sosyal sigortalar, hazine ve maliye (memur) ve Avukat Emeklilik Fonu olmak üzere üç kalem emekli maaşı geliri ekledi. Gazete Anastasiadis’in yıllık gelir hanesine Limasol’daki iki dairesinden edindiği yıllık geliri 6 bin Euro olarak beyan ettiğine ünlemle (!) dikkat çekti.

Anastasiadis’in 2018’de yaptığı mal varlığı ile gelir beyanında ise şunlar vardı: Pera Pedi’de 66 bin Euro değerinde 12 tarla ve bir bağ, Limasol’da 1985 ve 85’te 28 bin ve 38 bin Euro’ya satın alınmış 90 m2’lik ve 120 m2’lik iki daire. Başkanlık maaşı, kira ve emekli maaşlarından oluşan net yıllık gelirini 137 bin 501 Euro olarak beyan etti. Anastasidis 2016’da 6 bin 138, 2018’de de 61,750 Euro mevduat, Hellenic Bank’ta 57 Euro değerinde 341, Minerva Sigortacılık’ta 28 Euro’luk bin 375, Arazi Kalkınma Şirketi’nde 180 Euro’luk 119, Apollon Futbol Ltd’de 500 Euro değerinde 500, Apoel Futbol Ltd’de 25 Euro değerinde 25 hisse sahibi olduğunu beyan etti. Anastasiadis 2012’de 85 bin Euro’ya satın alınmış Audi A8 ve 2001’de 15 bin Euro’ya alınmış (2016’da 12 bin Euro’ya satılmış) Mercedes marka iki araç beyanı da var. 2020 yılı için yaptığı beyanda mal varlığında bir değişiklik olmazken mevduatının 112 bin 126 Euro’ya yükseldiği görüldü.

Anastasiadis’in eşine ait mal varlıkları da, açıklanması yasak olduğundan adının üzeri siyah renkle kapatılarak, kızlarına eşit şekilde bağışladığı mal varlığının beyan edildiği görüldü. Beyan edilenlerden ise Yermasoya’da bir ev, 6 arsa, 2 dükkana yer verildi.

Çalışma Bakanı Sigma hissedarı

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu 2018’de: Yeri’de eşinden miras ve rayiç değeri 250 bin 500 Euro olan bir tarla, bugün KKTC’de bulunan iki tarla/arsa, toplam değeri 3 bin 500 Euro olan iki araba, 4 banka hesabında 2 bin 458, 14, 12,81 ve 26 bin 505 Euro’luk vadesiz ve 10 bin 199 Euro’luk vadeli mevduat beyan ett. Miktar belirtmemekle birlikte bakanlık maaşı, kamudan emeklilik, yaşlılık ödeneği ve kurumsal emeklilik geliri yanında 93 bin 57 Euro kredi ve 3 bin Euro kredi kartı gideri beyan etti. Emilianidu’nun DİAS ve Sigma radyo TV’de 51 bin 910 ve Hellenic Bank’ta 14 hisse bildiriminde bulundu. 2021 bildiriminde ise Yeri’deki 200 bin 600 Euro değerindeki tarla beyan edildi, arabaları beyan edilmedi, DİAS ve Sigma radyo-TV’deki hisselerini oğlu Ahilleas Emilianidis’e hibe ettiği kaydedildi. Hellenic Bank’taki hisselerine ek olarak Apollo Global’de 290 Euro’luk bin 525, Salamis VCIC şirketinde 464 Euro’luk bin 770 hisse ve 97 bin Euro’luk mevduat, 72 bin 648 Euro’luk kredi ve bin 936 Euro’luk kredili mevduat hesabı beyan etti.

Tarım Bakanı miras zengini

Tarım Bakanı Kostas Kadis 2018’de Laçça’da tamamı miras (2013 yılı rayiç bedeliyle) 1 milyon 300 bin Euro değerinde 5 arsa, toplam değeri 17 bin Euro’luk iki araba, 74 bin 500 Euro’luk mevduat ve 4 sigorta poliçesi beyan ederken 2021’de yaptığı beyanda taşınmaz mal beyanında değişiklik olmazken arabalarının değeri 13 bin Euro’ya, mevduatı ise 138 bin Euro’ya yükseldi.

Maliye Bakanı’nın Brüksel’de dairesi var

Maliye Bakanı Kostantinos Petridis 2018’de Brüksel’de 2006’da 274 bin Euro’ya alınmış ve bugünkü değeri 320 bin Euro olan 110 m2 daire, 260 bin Euro değerinde 180 m2’lik miras alınmış konut, 2 bin Euro değerinde bir araba, 87 bin 7090 Euro’luk mevduat ve 250 bin Euro’luk kredi borcu beyan etti. 2021’de ise miras aldığı evi, bin Euro değerindeki arabayı ve 210 bin Euro’luk mevduatı beyan etti, bunların yanında Brüksel’deki dairesini kredi borcunu ödemek için sattığını bildirdi.

Hristodulidis’in Belçika’da 80 bin Euro’su var

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis 2018’de Dali’de 2007’de satın aldığı 604 m2 arsayı, 2013’te bu arsaya yaptığı 51 bin Euro’luk evi beyan etti. Yeroşibu’da miras kalan 163 bin 100 ve 162 bin 500 Euro’luk iki arsayı, Hulu’da yine miras kalan bir tarlayı, Brüksel’deki bankada 20 bin Euro’luk ve Rum tarafındaki bir bankada 300 bin Euro’luk mevduat beyan etti. 2021’deki beyanında ise ½ hissedar olduğu evin değerini 331 bin 500 Euro, Belçika’daki mevduatını 80 bin ve Rum bankalarındaki mevduatlarını 70 bin Euro olarak gösterirken 265 bin Euro’luk borç ve Dali’deki evinden Ağustos 2021’den beri aldığı 3 bin 300 Euro’luk kira gelirini beyan etti.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, atandığı 2020 yılı beyanında 2004’te 302 bin 500 Euro karşılığında aldığı, bugünkü değeri 242 bin 600 Euro olan 130 m2’lik bir daire, 30 bin Euro değerinde bir araba, Apollo şirketinden 850 Euro değerinde bin 17 hisse, 40 bin 877 Euro’luk mevduat ve 85 bin Euro’luk kredi borcu beyanında bulundu.

Petridis’in evi ve 2 dairesi var

Savunma Bakanlığına 2020’de atanan Haralambos Petridis 80 ve 250 bin Euro değerinde iki daire, hibe aldığı 400 bin Euro değerinde bir ev beyan etti. Boc Holdings’ten 7 bin 664 Euro, tavuk çiftliğinden 214 Euro, Hellenic Bank’tan 3 bin 110, Alpha Bank’tan 899, Yunanistan Ulusal Bankası’ndan 6 bin 275, Luis Plc’den 450, Societe Generale sa’dan 29 bin 824, üç yatırım şirketinden bin 693, 3 emlak şirketinden 739 bin 291 Euro değerinde hisse sahibi olduğunu beyan etti. Bakan, bu hisselerin bir kısmı için ‘borca karşılık’ açıklaması yaptı ancak detay vermedi. 20 bin 95 Euro’luk mevduat 2 sigorta poliçesi ve dairelerinden yıllık 12 bin 200 Euro kira geliri beyan etti.