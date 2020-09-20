“Eve ekmek götüremiyoruz”

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Gürsoy, toplu taşımacılık sektörünün kan ağladığını otobüs şoförlerinin zor günler geçirdiğini belirtti

“Eve ekmek götüremiyoruz”
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Hüseyin ÇİÇEK

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Öğrenci taşıyan otobüs şoförleri, hükümetten alamadıkları ödenek yüzünden zor günler yaşadığını söyledi. Diyalog muhabirine açıklama yapan Gazimağusa Otobüs İşletmeleri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, toplu taşımacılık sektörünün kan ağladığını ifade etti. Geçtiğimiz yıldan bu yana taşımacıların hiç bir ödeme almadığını ve tüm toplu taşımacıların borçlarını  biriktiğini aktaran Gürsoy, bir çok otonüs şoförünün evine ekmek alabilecek maddi gücünün dahi kalmadığını ileri sürdü.
Toplu taşımacılığa ait birliklerin de sessiz ve pasif kaldığını ileri süren Gürsoy, “Bir yıldır hiç para almayan arkadaşlar var. Sözleşmesi yapılarak maliyede bekleyen faturalar niye ödenmiyor? Kimse toplu taşımacılık sektöründekilerin aklı ile dalga geçmesin, cevabımız çok ağır olur” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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