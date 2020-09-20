Doğal gaz eşit paylaşılmalı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kaymaklı Spor Kulübü’nü ve Kale Boya’yı ziyaret etti ve vatandaşla sohbet ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; vizyonunu açıklarken Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çeken Özersay, bölgede doğal gazla ilgili giderek artan bir mücadele olduğunu söyledi. Kavga etmek için değil ama iş birliği yaparak doğal gazı paylaşmak için bu konulardan anlayan bir Cumhurbaşkanının görevde olmasının Kıbrıs Türk halkının doğal gazdan kendi hakkını alabilmesine imkan sağlayacağını belirten Özersay, “O nedenle doğal gaz konusunda sadece devletlerle değil, uluslararası örgütlerle, doğal gaz ve petrol şirketleriyle de görüşebilecek bir Cumhurbaşkanının görevde olması Kıbrıs Türk halkının yararına olacaktır” dedi.

Dış kaynağa ihtiyaç var

Yeni seçilecek Cumhurbaşkanının uluslararası alanda Kıbrıs Türkü’nün haklarını anlatması gerektiğini belirten bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, yeni Cumhurbaşkanının Rumların doğal gazı paylaşmak üzere masaya oturmasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Dış kaynağa ihtiyaç olduğunu anlatan Özersay, şöyle konuştu:

“Adil bir biçimde bu kaynağı elde etmenin yolunu bulmak gerekir. Yeni Cumhurbaşkanı başka devletlerle de Rum tarafıyla, Türkiye’yle de uluslararası örgütlerle, petrol ve doğal gaz şirketleriyle aşık atabilecek, görüşebilecek, sürekli hareket halinde olacak. Bunu da üç cümleyi ezberleyerek değil; konuştuğunun altını doldurabilecek olan bir Cumhurbaşkanı olmalıdır. Önümüzde farklı fırsatlar vardır. İngiltere AB’den çıkıyor. Yıllar sonra mallarımız İngiltere’ye doğrudan satabilme imkanına sahip olacağız. Seçilecek olan yeni Cumhurbaşkanının atayacağı özel temsilciyle İngiltere’yle doğrudan ticaret için inisiyatif alınacak. Benim ortaya koyduğum böyle bir vizyondur.”



"Gençlere kaynak sağlanacak"Sporculara ve sanatçılara destek vermenin şart olduğunu ifade eden Özersay, bunu yapabilmek için de en iyi yolun Cumhurbaşkanlığındaki örtülü ödeneğin örtüsünü kaldırarak gençlere kaynak sağlamak olduğunu anlattı.