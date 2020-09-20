Allah korudu

Ömer KADİROĞLU
Elde edilen bilgilere göre, yönetimindeki araçla kavşakta durmayıp anayola giren Mahmutoğluları, o esnada Lefkoşa istikametine seyreden Ahmet Aydağ yönetimindeki PV 608 plakalı aracın önünü tıkadı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu PV 608 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nevin Aydağ, 5 yaşındaki Ata Aydağ ile PV 958 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hüseyin Yatkın ve her iki aracın sürücüsü hafif yaralanarak kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilirken polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Allah biraz daha korusaydı da kaza da olmasaydı yani!