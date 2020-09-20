Allah korudu

Ömer KADİROĞLU



Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde İnönü çemberinde 34 yaşındaki Bedir Mahmutoğluları yönetimindeki PV 958 plakalı araç ile dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu kazaya neden oldu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpışan iki araçta bulunan 5 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlatması yüreklere su serpti.Elde edilen bilgilere göre, yönetimindeki araçla kavşakta durmayıp anayola giren Mahmutoğluları, o esnada Lefkoşa istikametine seyreden Ahmet Aydağ yönetimindeki PV 608 plakalı aracın önünü tıkadı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu PV 608 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nevin Aydağ, 5 yaşındaki Ata Aydağ ile PV 958 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hüseyin Yatkın ve her iki aracın sürücüsü hafif yaralanarak kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilirken polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.