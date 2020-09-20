Vatandaş: Reklamlar gereksiz ve etkileyici değil

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olanlardan bazı isimler ülkenin dört bir yanındaki panolara reklamlarını astırdı.

Yol güzergâhları üzerinde, şehir içindeki panolara asılan adayların reklamları vatandaş tarafından gereksiz bulundu. Vatandaşlar; panoya değil, bir adayın vizyonuna, toplum için yapmak istediklerine bakıp oy vereceklerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Biz oy vereceksek afişlere bakarak değil aklımızı kullanarak hareket edeceğiz” dedi.

Ne dediler?..

Ali Türker

“İçerisinde olduğumuz durumda bu kadar fazla afiş ve pankartla seçime yönelik çalışılma yapılmasını çevre kirliliği olarak nitelendiriyorum. İnsanlar geçim ve aş derdinde iken böylesi bir seçim çalışması için harcanan para daha güzel değerlendirilebilirdi. Bir insan seçeceği ve oy vereceği adayı pankartlara bakarak mı belirleyecek. Ben şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vereceğim. İkinci tura ise Akıncı ve Erhürman kalırsa Tufan Erhürman’a da oy verebilirim. Bu iki isim çok değerli ve ülke için önemli iki isimdir.”

Sadık Gözoğlu



“Her tarafa Cumhurbaşkanı adaylarının pankartları asıldı. Bu pankartlar boşuna asıldı. Biz oy vereceksek afişlere bakarak değil aklımızı kullanarak hareket edeceğiz. Boş yere masraf yapılıp böyle bir harcama yapıldı. Harcanan paralar daha güzel işler için kullanılabilirdi. Ben seçimlerde aklı ve fikirleri iyi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman’a oyumu vereceğim.”

Hasan Cüzdan

“Tüm duraklara ve panolara yerleştirilen ilanlar siyasilerin daha iyi tanınması açısından önemlidir. Siyasiler reklamlarla yarışlarını sürdürüyor. Bu bir nevi demokrasinin getirisidir. KKTC’ye hayırlı olacak, iyi bir gelecek sağlayacak kişinin seçilmesini istiyorum.”

Haydar Menekşeli

“Tüm duraklara, panolara ve tabelalara Cumhurbaşkanlığında yarışacak adayların pankart ve afişleri asıldı. Bu uygulama bana göre yanlıştır. Bir insan bir adaya oy verirken pankarta bakarak hareket etmez. Bu dönemde özellikle salgınla mücadele edilen bir ortamda her şeyden önce sağlık sonra da insanların geçim sıkıntıları ön planda olmalıdır.”

Mehmet Ay

“Tüm reklam panolarına, duraklara ve tabelalara adayların reklamları yerleştirildi. Bu yarışı kazanmak için adaylar büyük harcamalar yapıyor. Bence buna hiç gerek yoktu. Yaklaşık 30 yıldır bu adada yaşıyorum ve bu durumu her seçim görüyorum. Benim en çok dikkatimi çeken 2 aday vardır. Biri Başbakan Ersin Tatar diğeri YDP lideri Erhan Arıklı’dır.”

Mehmet Şen

“Bu tanıtım afişleri her seçimde yapılıyor. Neredeyse tüm tabela, pano ve duraklar seçim afişleri ile dolup taşıyor. Bu tanıtımlara yapılan harcama daha farklı yerlere kullanılabilirdi. Çünkü oy verecek kişi o adayın vizyonuna ya da partisine bakarak oy verir. Kimse pankarta ya da afişe bakarak Cumhurbaşkanı seçmez. Benim en çok dikkatimi çeken görüşü bana uyan Başbakan Ersin Tatar’dır.”