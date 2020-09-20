Başkan seçilemedi

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Muhtarların seçiminde Mustafa Yeşilleme ile Akay Darbaz, 74’er oy aldı

Başkan seçilemedi
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KKTC Muhtarlar Birliği, yeni başkanını belirlemek üzere dün genel kurul yaptı ancak adaylardan ikisinin aynı oyu alması nedeniyle seçim sonuçlanamadı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, 3 aday, başkanlık için yarıştı. 
240 muhtarın görev yaptığı KKTC’de, Muhtarlar Birliği Başkanlığı’na İncirli Muhtarı Mustafa Yeşilleme, Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz aday oldu.

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Divan başkanlığını Mesut Kazık’ın yaptığı genel kurulda Mustafa Yeşilleme ve Akay Darbaz, 74’er oy alarak sandıktan berabere çıktı. Emine Davutoğlu’na ise 25 kişi oy verdi.
Muhtarlar, gelecek hafta sonu iki aday arasında seçim yapmak üzere yine sandığa gidecek.
KKTC Muhtarlar Birliği’nin uzun yıllar başkanlığını yapan Hüseyin Barbet, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık iki ay önce görevinden istifa etmişti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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