Araçlar Lefkoşa'da kalacak

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Müteahhitler Birliği’nin araçlı eylemi devam ediyor.. Bayram boyunca araçlar Başbakanlık ve İçişleri önünde kilitlenecek

Araçlar Lefkoşa'da kalacak
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Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin emirnameyle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Başbakanlık önündeki eylemi İçişleri Bakanlığı önüne de yayılarak devam ediyor.
Birlik temsilcilerinin İçişleri Bakanı ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin bayram süresince de süreceği kaydedildi.
Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Erdim Oras, dün akşam üyelere yönelik yayınlanan mesajda belirtildiği gibi, Bayram süresince üyelerin eylem alanında olmalarına gerek olmadığını bu süre zarfında araçların İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık önünde kilitli şekilde bekletileceğini kaydetti.
Oras, yapılacak görüşmelere bağlantılı olarak bayram sonrasında Salı günü eylem planına yeniden şekil verileceğini belirterek üyelere kararlı duruşlarından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 12:29
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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