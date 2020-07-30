Maliye’de işler yolunda: 717 Milyon TL ödendi

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemelerde sıkıntı yaşanmadığını, piyasaya toplam 717 milyon 560 bin 192 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Temmuz 2020’den 31 Temmuz 2020’ye kadar piyasaya toplam 717,560,192,32 TL (717 milyon, 560 bin, 192 TL ve 32 Kuruş) ödeme yapıldı.

Ödeme kalemleri şöyle:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina hotel-ilaç ödemeleri-federasyon ödemeleri 96,703,670,61 TL

KKTC Elektrik Kurumu teşvik ödemeleri 21,382,437,58 TL

Protokol gereği telefon dairesi borcuna mahsuben K.T.Koop Merkez Bankası’na(2020 yılının tümü) ödemesi 10,000,000,00 TL

Belediye+Memur+İşçi %25 fark ödemesi 62,401,447,95 TL

Savunma ödemesi+Askerin su ödemesi 5,914,228,67 TL

İşçi bayram ödemesi 7,861,878,93 TL

BRTK-Cypruvex bayramlık ödemesi 843,934,24 TL

BRTK emekli ikramiyesi katkı 4,729,333,11TL

Temsilcilik sağlık HS havale 9,344,523,71 TL

Tarım sektörüne akaryakıt desteği 9,500,844,00 TL

Toprak ürünlerine katkı 2,500,000,00 TL

Narenciye teşvik ödemesi 2,960,028,69 TL

Navlun-çiğ süt ödemesi 7,679,714,47 TL

Burs ödemesi 4,628,499,01TL, Taşımacılık 8,830,544,09 TL

Sağlık hariç Ocak ayı ek mesai ödemesi 5,008,797,22 TL,

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek 1,610,700,00 TL

Turizm ofislerine havale 170,933,00 TL

Emare ödemesi 9,465,031,77 TL

Ara Toplam 271,536,547,05 TL.

1 – 31 Temmuz 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları 126,054,410,79 TL, Memur + işçi maaşları 147,018,903,61 TL

Sosyal sigortalara katkı 52,664,118,52 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme 9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta işçi+memur prim borcu (Temmuz) 8,175,478,60 TL

Sosyal sigorta işçi+memur prim geçmiş aydan kalan 24,374,511,55TL

Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta,ihtiyat sandığı ödeme 64,193,99 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,877,486,96 TL

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar 19,396,588,85 TL

İşçi ödemesi 1-15 Temmuz 5,928,046,74 TL

Belediye maaş ödemeleri (Temmuz) 39,680,404,91 TL,

Temsilcilik maaşları 611,853,90 TL

Ara toplam 440,845,998,42 TL.

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 5,177,646,85 TL

Genel Toplam 717,560,192,32 TL.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 16:39