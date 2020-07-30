UBP ‘istihdam’da ısrarlı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Kurum Yönetim Kurulu’nun dün aldığı kararla, Elektrik Kurumuna istihdam yapma/hizmet alımı konusunda iradesini ortaya koyduğunu; bu iradeyi gerçekleştirmek için mevzuata uygun hareket edileceğini belirtti.

Gökbörü, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamla ilgili zaman ve yöntem konusunda Yönetim Kurulunun bir karar üretmediği ifade ederek, “Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için konu istihdamlar ile ilgili duyuru ve alınma yöntemi kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

Kurumun HP’li Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu ise, “Yönetim Kurulu’na dün getirilen KIBTEK’e 88 kişinin sınavsız istihdam edilmesiyle ilgili önergeye ret oyu verdik. en kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım… yasal yollara başvurmaktan da çekinmeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu