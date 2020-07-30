Barbaros Kıbrıs açıklarında

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Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaştı.

Barbaros Kıbrıs açıklarında
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Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaştı.
Barbaros, Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği F bölgesinde sismik çalışmalarını yürütecek.
Bölgeye ulaşan üç geminin sismik çalışma yürüteceği alan için 18 Eylül'e kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
F bölgesi, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği, sözde 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yer alıyor.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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