İthal biber ve yerli maydanozda zehir

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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sarı ve kırmızı Kalifornia biber ve şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerden ise maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

İthal biber ve yerli maydanozda zehir
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Tarım Dairesi, 17-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden 41 numuneden 35 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 ürün bulundu.
SVS Ticaret Ltd.’e ait sarı Kalifornia biberlerde ve kırmızı  Kalifornia biberde, Köşe Tic. Ltd ait sarı Kalifornia biber ve kırmızı Kalifornia biberde, Meraltan Tic. ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Öte yandan yerli ürünlerden 31 numuneden 30 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.
Gaziveren köyü sakinlerinden Ayşe Akçam’a ait maydanozda, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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