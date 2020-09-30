Arıcılar, destek için kayıt yaptırmalı

Veteriner Dairesi, arıcıların kayıtlarını 15 Ekim’e kadar yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Doğrudan Gelir Desteği” kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan başına yapılan destek için arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, insan sağlığının korunması ve “gıda güvenliği ve hijyen kuralları” kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacıyla Veteriner Dairesi’nin gerekli çalışmaları yürütmekte ve kayıtları almakta olduğu belirtildi.

İşletmelerin, kaza veteriner dairelerinden veya Veteriner Dairesi’nin web sitesinden temin edecekleri forumları doldurup en yakın Veteriner Dairesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.



Sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıtlarını yaptırmalarının yasa gereği olduğu vurgulanarak, söz konusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve “bal üretim izni” ve/veya "paketleme izni" almaları gerektiği belirtildi.

Hangi belgeler gerekli?

Açıklamada, başvuru için gerekli belgeler şöyle belirtildi:

“Arıcılar Birliği üyelik belgesi, kimlik kartı fotokopisi, arıcılık kayıt ve bildirim formu (kaza veteriner dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden temin edilebilir.); Doğrudan Gelir Desteği müracaat formu (kaza veteriner dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden temin edilebilir.), yeni arıcılar için taahhütname (kaza veteriner dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.)”

