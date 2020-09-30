Ciddi bir rakam

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası(EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali’nde gerekli bakımın yapılmadığı ve ihtiyaç duyulan parçaların bilinçli olarak alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

EL-SEN’in eylemine bazı Sendikal Platform temsilcileri de katıldı. Eylemde santraldeki üretim kaybının ortadan kaldırılması için parça alınması, bu parçaların alınması için ilgili bakanlığın adım atması gerektiği ancak bunun yapılmadığı savunuldu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Teknecik Santralindeki eylemde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) üzerinde son dönemde “oyunlar” oynandığını, KIB-TEK santrallerin bakımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, parça alımı ve santral alımı gibi gerekliliklerin yapılmadığını savundu.

Özkıraç: Günlük 1,6 milyon TL kayıp var

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise, parça alımı yapılmadığı ve bununla birlikte santrallerin bakımlarının yapılmamasından dolayı KIB-TEK’in 70 megavatlık kayıp ile çalıştığını vurguladı.

Özkıraç, kaybın ‘saatlik 69 bin TL, günlük ise 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğunu söyledi.

Aylardır 4 jeneratörün devre dışı olduğuna da dikkat çeken Özkıraç, pek çok kez parça alımı için ihaleye çıkılması gerektiğini dile getirmelerine rağmen çıkılmadığını savundu.

Rüşvet iddiaları açıklanacak

Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Özkıraç, “İleriki günlerde tüm ihaleleri de açıklayacağız, ortada dönen rüşvet iddialarını da elimizden geldiğince açıklayacağız, Bu ülkeyi kimlerin nasıl yönettiğini göstereceğiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a da seslenen Özkıraç, “1.5 yıl önce ihale komisyonuna götürülen 60 megavatlık santral ihalenin bir ay sonra gerçekleşmesi yönünde adım atması” gerektiğini söyledi.



Taleplerinin hükümetin KIB-TEK’te sorumluluklarını yerine getirmesi olduğunu ifade eden Özkıraç,“Derdimiz doğru dürüst elektrik vermektir” dedi.

Elektrik akımı kesimleri devam edecek

Büyükkonuk Belediyesi’nin elektriğini kesilmesi, Büyükkonuk Belediyesinin akımın tekrar bağlanması yönünde mahkemeden ara emri alması olayıyla ilgili de konuşan Özkıraç, “Hem kaçak kullanacaksın hem de ara emri alacaksın, Yüksek Mahkeme Başkanı’na şunu soruyorum: Bu kadar basit mi?” dedi.

Dipkarpaz Belediyesi’nin KIB-TEK çalışanlarını tehdit ettiğini de savunan Özkıraç, borçlardan dolayı kesintilerin devam edeceğini, otel ve kurumların da borçlarını ödememeleri halinde elektriğin kesilmesi noktasında taviz vermeyeceklerini ifade etti.



Kaşif: KIB-TEK’in eli zayıflatılacak

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kâşif, santral bakımlarının yapılmamasının nedeninin, AKSA enerjinin Devlet ile sözleşmesinin 2024’te bitecek olması ve 2022’de Devlet ile AKSA arasında yapılacak görüşmelere kadar KIB-TEK’in elinin zayıflatılması olduğunu savundu.

Kayar: Sorunlar üretim kaybına neden oluyor

EL-SEN Mali Sekreteri Serhan Kayar da konuşmasında, santralde aralarında 5 yıl önceye dayanan pek çok arıza ve gecikmiş bakımların bulunduğunu söyledi.

Kayar, “Sorunların giderilmemesi üretim kaybına neden oluyor, ve bu da vatandaşlara yansıyor” dedi.